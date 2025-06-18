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Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşırken eski tip sürücü belgesini değiştirmeyenler ehliyet yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Eski sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenilenmesi gerekiyor.

Ehliyet yenileme işlemleri için son gün yaklaşırken eski tip sürücü belgesi kullananlar ehliyet yenileme işlemlerini ve gerekli belgeleri araştırmaya başladı.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenilemede son tarih gün gün yaklaşırken ehliyet yenileme işlemleri gündeme geldi. Ehliyet yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden veya ALO 199 çağrı merkezinden randevu alınması gerekiyor.

Randevu günü sürücü belgesi harç ücreti olarak belirlenen 15 lira belirlenen bankaların ATM’leri veya PTT üzerinden ödenerek beraber gerekli belgeler ile Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılır.

Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak! - 1. Resim

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet yenileme işlemleri için 15 lira yenileme ücreti talep ediliyor. Ancak bu tutar, 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 438 liraya yükselecek.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler şu şekildedir;

Eski Sürücü Belgesi
Başvuru Ücreti Makbuzu
Sağlık Raporu
Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Biyometrik Fotoğraf

Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak! - 2. Resim

EHLİYET YENİLEME İÇİN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Ehliyet yenilemek için sağlık raporu, aile hekimlerinden, devlet hastanelerinden ve özel sağlık merkezlerinden temin edilebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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