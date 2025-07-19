2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih süreci öncesi girebilecekleri bölümleri araştırıyor. Özellikle ekonometri, eczane hizmetleri ve zootekni bölümleri en çok araştırılan programlar arasında yer alıyor. Ekonometri, eczane hizmetleri ve zootekni puan türü, iş imkanları ve başarı sıralamaları en çok merak edilen konular arasında.

YKS 2025 sonuçları açıklandı. Tercih süreci öncesinde adaylar, Ekonometri, Eczane Hizmetleri ve Zootekni nedir, hangi puan türü ile öğrenci alıyor merak ediyor.

EKONOMETRİ, ECZANE HİZMETLERİ VE ZOOTEKNİ HANGİ PUAN TÜRÜ?

Ekonometri bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 4 yıllık bir lisans programı olarak Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci kabul ediyor. Ekonometri bölümü için adayların TYT ve AYT sınavlarına girerek yeterli Eşit Ağırlık puanı almış olması gerekiyor.

Eczane Hizmetleri, 2 yıllık bir önlisans programıdır. TYT puanıyla öğrenci alıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında genellikle 180-250 puan aralığında taban puanlara sahip.

Zootekni ise Ziraat Fakültesi’nde 4 yıllık bir lisans programı olarak Sayısal (SAY) puan türüyle öğrenci kabul ediyor.

2024’te Zootekni taban puanları, Ankara Üniversitesi’nde 300 civarında seyrederken bazı devlet üniversitelerinde 250-280 puan aralığında değişti.

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ NEDİR, MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Ekonometri, ekonomik verileri istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle analiz eder, ekonomik olayları anlamayı ve geleceğe yönelik tahminler yapmayı amaçlayan bir bölümdür.

Mezunu, "ekonometrist" unvanı alırken ekonomik analist, veri analistliği, finansal modelleme ve risk analizi gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

Kamuda; TÜİK, Merkez Bankası ve Hazine gibi kurumlarda çalışabilirken özel sektörde; bankalar, sigorta şirketleri, danışmanlık firmaları ve araştırma kuruluşlarında iş fırsatları yakalayabilir.

ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Eczane Hizmetleri, Sağlık Meslek Yüksekokullarında 2 yıllık bir önlisans programıdır ve ilaç sektöründe kalifiye ara eleman yetiştirmeyi hedefler.

TYT puanıyla öğrenci alan bu bölüm, eczanelerde, hastane eczanelerinde, ilaç üretim tesislerinde ve ecza depolarında çalışacak “Eczane Teknikeri” unvanlı profesyoneller yetiştirmekte.

İş imkanları arasında kamu ve özel hastane eczaneleri, ilaç üretim firmaları, kozmetik sektörü ve medikal firmalar yer alıyor.

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ NEDİR, NEREDE ÇALIŞIR?

Zootekni, Ziraat Fakültesi’nde 4 yıllık bir lisans programıdır. Hayvansal üretim ve hayvan yetiştiriciliği üzerine uzman yetiştirmeyi amaçlar.

Sayısal (SAY) puan türüyle öğrenci alan bu bölüm, hayvanların beslenmesi, bakımı, üremesi ve sağlığı üzerine teorik ve pratik eğitim sunuyor.

Mezunlar, tarım sektöründe, hayvancılık işletmelerinde, veteriner kliniklerinde ve gıda endüstrisinde çalışabiliyor.

Özel çiftliklerde hayvan yetiştiricisi, besleme uzmanı veya hayvansal ürünler teknolojisi uzmanı olarak görev alabilir. Ayrıca veterinerlik kliniklerinde hayvan sağlığı ve koruma uzmanı olarak çalışabilirler.