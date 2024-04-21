"El Clasico" Real Madrid-Barcelona maçı bu akşam (21 Nisan) 22.00'de oynanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
İspanya 1 Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı kendi sahasında ağırlıyor. El Clasico ne zaman, saat kaçta araştırılıyor.
El Clasico ne zaman, saat kaçta araştırılıyor. Real Madrid-Barcelona karşılaşmasının detayları haberimizde yer alıyor.
Şampiyonluk yarışında önemli olan karşılaşma, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ (Türkiye saati ile) 22.00'de başlayacak.
Lig'de 78 puanla zirvede yer alan Real Madrid, ikinci sıradaki rakibi 70 puanlı Barcelona karşısından galibiyetle ayrılırsa büyük bir avantaja sahip olacak.
Barcelona'nın kazanması halinde zirveyle arasında 5 puanlık fark kalacak.
İki takım 189. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Real Madrid 78, Barcelona 75 kazandı. 35 maç beraberlikle bitti.
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ikinci kez El Clasico maç kadrosunda yer alacak.
Maçta yedekler arasında olması bekleniyor.