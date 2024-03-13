Elraenn Kick’e mi geçti, Twitch’i bıraktı mı? Elraenn’in Kick hesabı adı ne, nerede yayın yapıyor?

Elraen Kick’e geçti! | Yaklaşık 7 yıldır Elraenn adı ile Twitch’te yayıncılık Tuğkan Gönültaş, geçtiğimiz günlerde Kick’e geçiş yaptığını duyurdu. Elraenn Kick’e RRaenee, Cordiseps, NemesisTV, Holmes’ün yer aldığı Limon Tayfa ekibi ile geçiş yaptığını açıkladı. Peki, Elraenn Twitch’i bıraktı mı, Kick’te ne zaman yayın açacak? Elraen’in Kick’e geçişinin ardından Kick hakkında bilgiler de merak ediliyor. İşte detaylar…

Elraenn Kick’e mi geçti? Tuğkan (Elraenn) Gönültaş artık Kick’te! Peki, Elraenn’in Kick hesabı adı ne, nerede, ne zaman yayın yapıyor? İşte Elraenn’in Twitch’ten Kick’e geçişi ile ilgili ayrıntılar…

ELRAENN KİCK’E Mİ GEÇTİ?

Elraenn bundan sonra yayınlarına Twitch’e ikame olarak ortaya çıkan canlı yayın platformu Kick üzerinden devam edeceğini duyurdu. Kick’teki ilk yayınını 15 Mart Cuma günü açacağını duyuran Elraenn, Kick’teki ilk yayında daha önce RRaenee ve Cordiseps ile birlikte yaptıkları pasta yapma yayına benzer bir içerik ile izleyicilerinin karşısına çıkacaklarını açıkladı.

Elraenn, yaklaşık 6 aydır Kick ile görüşme halinde olduğunu ve Kick’te yayın açmayı tecrübe etmek istediğini takipçileri ile canlı yayında paylaştı. Elraenn ayrıca ileride tekrar Twitch’e geri dönme ihtimalinin her zaman olduğunu ve Twitch’i bırakmadığını imkanlar dahilinde ara sıra Twitch’te de yayın açacağını açıkladı.

ELRAENN’İN KİCK HESABI NEDİR?

Elraenn’in Kick’teki kullanıcı adı diğer platformlarda olduğu “Elraenn”dir. Şu anda (13 Mart 2024) Elraenn’in Kick’te 70 bin takipçisi bulunmaktadır. Abone sayısı ise bilinmemektedir.

Elraenn’in Twitch’te 4,6 milyon takipçisi ve 50 bin abonesi bulunmaktaydı.

KİCK’E KİMLER GEÇTİ?

Kick’e Elraenn’in de içerisinde bulunduğu Limon Tayfa ismi verilen ekibin diğer yayıncıları da geçiş yaptı. Bunlar arasında RRaenee, Holmes, Baboli, NemesisTV ve Cordiseps yer alıyor.