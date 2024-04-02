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Haberler > Haberler > Emekli bayram ikramiyeleri 2 - 5 Nisan tarihleri arasında yatırılacak

Emekli bayram ikramiyeleri 2 - 5 Nisan tarihleri arasında yatırılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emekli bayram ikramiyeleri 2 - 5 Nisan tarihleri arasında yatırılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekliler bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi araştırıyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanların bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihler belli oldu. 

Emekli Sandığı emeklisi olanlar ve maaşlarını her ayın 1'i veya 2'sinde alanların bayram ikramiyeleri 2 Nisan Salı günü hesaplarına yatırılacak. 

Maaş ödemelerini 3, 4 veya 5'inde alanların ikramiyeleri 3-5 Nisan tarihleri arasında yatırılacak. 

Bağ-Kur emeklileri ise 5 Nisan Cuma günü ikramiye ödemelerini alacak. 

Maaşını ayın 17'si ve 18'inde alan SSK'lılar 2 Nisan tarihinde, maaşını ayın 19, 20, 21, 22'sinde alanlar 3 Nisan tarihinde, maaşlarını ayın 23, 24, 25 ve 26'sında alanlar 4 Nisan günü ikramiyeler hesaplarına yatacak.

Geçtiğimiz yıl 2 bin TL olan bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarıldı. 

Bayram ikramiyesinden emeklilerin yanı sıra; şehit yakınları, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, yaşlılık aylığı alanlar ile gaziler, terörden zarar gören siviller, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve dul ve yetim maaşı alanlar da faydalanacak. 

Emekli ikramiyesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu ekranına girerek sorgulama yapabilir.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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