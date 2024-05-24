Emekli ikramiyelerinin 10-14 Haziran’da yatırılması bekleniyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kurban Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca emekli ikramiyeler ve maaş erken yatar mı sorusuna cevap aradı. Haziran ayında maaşlar 17-26 günlerinde hesaplara geçerken önümüzdeki ay erken yatacak mı araştırıldı.
Milyonlarca emekli maaşlarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı'na az bir süre kala ikramiyelerin yatacağı tarih gündeme geldi.
Bayram ikramiyeleri ve maaşların haziran ayında erken yatmadı beklenirken tahmini tarih 10-14 Haziran oldu.
Normalda 17-26 Haziran'da hesaplara geçen ödemelerin CNNTürk'te yer alan bilgiye göre bu ay erken yatması bekleniyor.
Hesaplara geçmesi beklenen tarihler ise 10-14 Haziran aralığı oldu. Hesaplara geçiş günleri emekli statülerine göre değişmesi beklenirken sırayla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yatması düşünülüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi