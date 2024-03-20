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Emekliye 1 Nisan'da zam var mı? Emeklilere yeniden zam mı geliyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emekliye 1 Nisan&#039;da zam var mı? Emeklilere yeniden zam mı geliyor?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emekliye seçim sonrası zam mı geliyor, sorusu merak konusu oldu. Emeklilere 1 Nisan tarihinde zam haberi mi var? Emekli zam gündemiyle ilgili son açıklama Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan geldi. Peki, emekli maaşlarına 1 Nisan'da ek zam var mı, olacak mı? Emekliye ek ödeme yatacak mı? İşte detaylar.

Emekliye 1 Nisan'da ek zam var mı, sorusu gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını da açıklamıştı. Emekli zam gündemiyle ilgili son açıklama Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan geldi. Emeklilere 1 Nisan tarihinde çifte zam haberi gelebilir. SSK emeklilerine ek zam verilecek mi? Emekliye 1 Nisan'da zam var mı?

EMEKLİYE 1 NİSAN'DA EK ZAM OLACAK MI?

Emekliye ek zam beklentisi sürüyor. Seçim sonrası emekliye müjde niteliğinde haberler gündem oldu. Ramazan ve Kurban bayramları için emekliye 2’şer bin liradan toplamda 4 bin lira ödenen bayram ikramiyeleri 3’er bin liradan 6 bin liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilere ödeneceğini açıklamıştı.

Emekliye 1 Nisan'da zam var mı? Emeklilere yeniden zam mı geliyor? - 1. Resim

EMEKLİLERE ÇİFTE ZAM MI GELİYOR?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin hemen ertesi sabahı, emekli maaşlarına yeni ek zam yapılacağı iddiası arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Emekliye ek zam gündemi ve bayram ikramiyesinde artışla ilgili son açıklama Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'tan geldi.

Altınok canlı yayınında, "Emeklilerimize her türlü desteği veriyoruz. Biliyorsunuz TBMM kapalı ve emeklilerle ilgili karar Meclis'te alınıyor. Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak. İki gündür Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraberdik. Yine çözerse Cumhurbaşkanı Erdoğan çözer. Durumu konuştuk, olayların farkında" ifadelerini kullandı. 

Emekliye 1 Nisan'da zam var mı? Emeklilere yeniden zam mı geliyor? - 2. Resim

"2024 EMEKLİ YILI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu yıl emeklilerin yılı olacak" sözleri ise iddiaları güçlendirdi. Emekli zam için seçimin ertesi sabahı olan 1 Nisan tarihi konuşuluyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da geçtiğimiz günlerde, emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili konuştu. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söyledi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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