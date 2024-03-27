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Emekliye promosyon ödemeleri 28 Mart'ta başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emekliye promosyon ödemeleri 28 Mart&#039;ta başlıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emekli promosyon ödemeleri ne zaman, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Emekliler için promosyon tutarları netleşti, gözler ise hesaplara çevrildi. Emeklilerin promosyon ödemeleri 28 Mart’tan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. İşte tüm merak edilenler...

Emekli maaşı alanlara verilen banka promosyonlarında güncelleme yapıldı. Promosyonların hesaplara yatırılacak tarihi ve tutarları da belli oldu. Emekli promosyon ödemeleri ne zaman, ne kadar? Ayrıntılar haberimizde.

Emekliye promosyon ödemeleri 28 Mart'ta başlıyor - 1. Resim

EMEKLİ PROMOSYONLARI YARIN YATACAK

Kamu bankaları emekli promosyonlarını aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Ödemeler ise 28 Mart Perşembe gününden itibaren başlayacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon başvurularını almaya başlayacağını duyurmuştu. İnternet ya da mobil bankacılık üzerinden de bankaya gitmeden promosyon başvurusu yapılabiliyor.

Emekliye promosyon ödemeleri 28 Mart'ta başlıyor - 2. Resim

CAYMA BEDELİ YOK

Emekli promosyonunu bankaya taşımanın cezai sorumluluğu da olmayacak. Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün olacak. Değişiklik durumunda ise cayma bedeli alınmayacak, anlaşma yapılan bankada kalan süre için ödenen promosyon miktarı iade edilecek.

PROMOSYON MİKTARLARI MAAŞA GÖRE BELİRLENECEK

En düşük emekli maaşı olan 10 bin lira maaş alan emeklinin 8 bin lira promosyon alması bekleniyor. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 12 bin lira promosyon verilecek.

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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