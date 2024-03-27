En fazla maaş ödeyen kulüpler belli oldu! İşte 2023-24 sezonunda futbolculara en çok maaş takımlar
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2023-24 sezonunda futbolcularına en fazla maaş veren takımlar belli oldu. En fazla maaş ödeyen 20 kulüp sıralandı. Peki, Avrupa liglerinde futbolcularına en çok maaş ödeyen 20 kulüp hangisi? İşte kesenin ağzını açık tutan, en çok maaş ödeyen kulüpler...
Futbolculara en çok maaş veren kulüpler ve rakamlar ortaya çıktı. Ortaya çıkan rakamlar ise şaşırttı. Futbolcuların aldığı maaşlar dudak uçuklattı. İşte Avrupa Ligi'nde en çok maaş ödeyen 20 takım...
AVRUPA'NIN EN FAZLA MAAŞ VEREN TAKIMLARI
2023-24 sezonunda futbolculara en fazla maaş veren 20 kulüp belli oldu. Listenin en tepesinde Barcelona bulunuyor. Liste ise şöyle;
Barcelona: 639 Milyon euro
Paris Saint-Germain: 617 Milyon euro
Manchester City: 554 Milyon euro
Real Madrid: 453 Milyon euro
Liverpool: 429 Milyon euro
Bayern Munih: 416 Milyon euro
Chelsea: 397 Milyon euro
Manchester United: 381 Milyon euro
Tottenham Hotspur: 289 Milyon euro
Juventus: 283 Milyon euro
Arsenal: 270 Milyon euro
Atletico Madrid: 245 Milyon euro
Borussia Dortmund: 236 Milyon euro
Inter: 230 Milyon euro
Aston Villa: 223 Milyon euro
Leicester City: 215 Milyon euro
Newcastle United: 215 Milyon euro
Leipzig: 192 Milyon euro
Everton: 191 Milyon euro
Roma: 181 Milyon euro
Kaynak: Türkiye Gazetesi