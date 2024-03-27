En fazla maaş ödeyen kulüpler belli oldu! İşte 2023-24 sezonunda futbolculara en çok maaş takımlar

2023-24 sezonunda futbolcularına en fazla maaş veren takımlar belli oldu. En fazla maaş ödeyen 20 kulüp sıralandı. Peki, Avrupa liglerinde futbolcularına en çok maaş ödeyen 20 kulüp hangisi? İşte kesenin ağzını açık tutan, en çok maaş ödeyen kulüpler...

Futbolculara en çok maaş veren kulüpler ve rakamlar ortaya çıktı. Ortaya çıkan rakamlar ise şaşırttı. Futbolcuların aldığı maaşlar dudak uçuklattı. İşte Avrupa Ligi'nde en çok maaş ödeyen 20 takım...

AVRUPA'NIN EN FAZLA MAAŞ VEREN TAKIMLARI

2023-24 sezonunda futbolculara en fazla maaş veren 20 kulüp belli oldu. Listenin en tepesinde Barcelona bulunuyor. Liste ise şöyle;

Barcelona: 639 Milyon euro

Paris Saint-Germain: 617 Milyon euro

Manchester City: 554 Milyon euro

Real Madrid: 453 Milyon euro

Liverpool: 429 Milyon euro

Bayern Munih: 416 Milyon euro

Chelsea: 397 Milyon euro

Manchester United: 381 Milyon euro

Tottenham Hotspur: 289 Milyon euro

Juventus: 283 Milyon euro

Arsenal: 270 Milyon euro

Atletico Madrid: 245 Milyon euro

Borussia Dortmund: 236 Milyon euro

Inter: 230 Milyon euro

Aston Villa: 223 Milyon euro

Leicester City: 215 Milyon euro

Newcastle United: 215 Milyon euro

Leipzig: 192 Milyon euro

Everton: 191 Milyon euro

Roma: 181 Milyon euro