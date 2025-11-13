Netflix'in büyük ilgi gören spor ve dayanıklılık yarışması "En Güçlü Asia" (Physical: Asia) izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Türkiye'nin elenmesi üzerine gözler serinin 10., 11 ve 12.bölümlerine çevrildi.

Asya'nın en güçlü sporcusunun belli olacağı an yaklaşıyor. Netflix'in rekor kıran dayanıklılık yarışması "En Güçlü: Asya'da beklenen final haftasına girildi.

Türkiye'nin elenmesiyle beraber Güney Kore, Avusturalya, Japonya, Moğolistan finale gitmek için tüm performansını sergileyecek. İzleyicileri nefesini tuttuğu 10, 11. ve 12.bölümün yayın tarihi merak konusu haline geldi.

En Güçlü Asia 10., 11 ve 12.bölüm yayınlandı mı? Yayın tarihleri belli oldu

EN GÜÇLÜ ASYA PHYSİCAL: ASİA 10., 11 ve 12.BÖLÜM YAYINLANDI MI?

En Güçlü Asia yarışmasının 10., 11 ve 12.bölümü henüz yayınlanmadı. 18 Kasım 2025 Salı günü Netflix'te ekrana gelecektir.

En Güçlü Asia'nın finali büyük bir merakla beklenirken, yarışma insan azminin ve fiziksel sınırlarının nerelere kadar gidebileceğini gözler önüne seriyor.

En Güçlü Asia 10., 11 ve 12.bölüm yayınlandı mı? Yayın tarihleri belli oldu

EN GÜÇLÜ ASYA PHYSİCAL: ASİA'DA HANGİ ÜLKELER FİNALE KALDI?

En Güçlü Asia'da 7., 8. ve 9. bölümde yapılan grup mücadelelerin ardından A ve B gruplarından bir üst tura yükselen ülkeler Güney Kore, Avusturalya, Japonya ve Moğolistan oldu.

A grubunda Filipinler ve B grubunda Türkiye başarılı olamayarak yarışmaya veda eden ülkeler arasına girdi.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası