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Epic Games erişim sorunu FM 24’ün ücretsiz olması kaynaklı yoğunluktan meydana geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Epic Games erişim sorunu FM 24’ün ücretsiz olması kaynaklı yoğunluktan meydana geliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Epic Games çöktü mü sorusu ile gündemde olan web sitesi bir yoğunluk ile karşı karşıya. FM24 ücretsiz şekilde Epic Games'te tüm oyun severlere sunulmuş durumda. Bu nedenle yoğun bir talep doğrultusunda Epic Games sitesinde bazı erişim sorunları meydana geldi.

Epic Games kullanıcıları, popüler futbol menajerlik oyunu Football Manager 2024’ün (FM 24) ücretsiz olarak sunulmasıyla ilgili son dönemde bazı erişim sorunları yaşıyor.

SEGA'nın ünlü oyunu FM 24, Epic Games tarafından kullanıcılarına hediye ediliyor ve bu durum büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Ancak, bu yoğun ilgi nedeniyle platformda bazı teknik aksaklıklar meydana geldi.

Epic Games erişim sorunu FM 24’ün ücretsiz olması kaynaklı yoğunluktan meydana geliyor - 1. Resim

EPİC GAMES ÇÖKTÜ MÜ?

Ücretsiz oyun kampanyaları genellikle büyük ilgi görmekte ve bu yoğun talep, Epic Games'in sunucularında aşırı yüklenmelere neden olabiliyor.

FM 24’ün ücretsiz olarak sunulması, futbol menajerlik oyunlarına ilgi duyan oyuncular arasında büyük bir heyecan meydana getirirken bu durum Epic Games platformunda erişim sorunlarına yol açtı.

Kullanıcılar, oyunları indirmek veya Epic Games hesabına giriş yapmakta zorluk yaşıyorlar.

Epic Games erişim sorunu FM 24’ün ücretsiz olması kaynaklı yoğunluktan meydana geliyor - 2. Resim

EPİC GAMES NEDEN AÇILMIYOR?

Epic Games Store’un açılmaması veya erişim sorunları yaşanmasının başlıca nedeni, FM24'ün ücretsiz olarak sunulmasıyla birlikte platformda meydana gelen yüksek trafik.

Özellikle ücretsiz oyun fırsatları, kullanıcı sayısında ani ve büyük artışlara neden olabiliyor.

Yoğun erişim talebi Epic Games’in sunucularında aşırı yüklenmeye yol açarak erişim problemlerine neden olabilir. Bunların yanı sıra sistemdeki teknik arızalar veya bakım çalışmaları da bu tür sorunlara neden olan sebepler arasında yer alıyor.

FM24 ÜCRETSİZ NASIL ALINIR?

Epic Games Store, Football Manager 2024'ü bu hafta ücretsiz olarak sunarken, yoğun talep nedeniyle kullanıcılar erişim sorunları yaşayabilir.

Kullanıcıların üyelik oluşturmaları ve  Epic Games hesabı ile uygulama üzerinden oyunu arama kısmından ismini yazarak bulup "Al" butonuna tıklayarak ücretsiz olarak kütüphanelerine eklemeleri gerekiyor.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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