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FM 24 5 Eylül saat 18.00 itibari ile Epic Game’de ücretsiz olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
FM 24 5 Eylül saat 18.00 itibari ile Epic Game’de ücretsiz olacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Epic Games oyun severlere büyük bir sürpriz yaparak SEGA’nın sevilen futbol menajerlik oyunu FM 24'ü ücretsiz olarak sunacağını duyurdu. Normalde 1200 TL fiyatla satışta olan oyun, kısa bir süreliğine Epic Games kullanıcılarına bedava sunulacak.

Futbol menajerlik oyunlarına ilgi duyanların heyecanla beklediği haber, özellikle FM serisinin sıkı takipçileri için müjdelendi!

FM 24 5 Eylül saat 18.00 itibari ile Epic Game’de ücretsiz olacak - 1. Resim

FM 24 NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

FM 24 futbol dünyasında büyük bir kitleye sahip ve her yıl milyonlarca oyuncu tarafından tercih ediliyor.

SEGA’nın bu ünlü oyunu Epic Games’in özel bir kampanyası kapsamında 5 Eylül 2024 tarihinden itibaren bir hafta boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek.

Oyun severler herhangi bir ücret ödemeden FM 24'ü Epic Games kütüphanelerine ekleyebilecekler.

FM 24 5 Eylül saat 18.00 itibari ile Epic Game’de ücretsiz olacak - 2. Resim

FM 24 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

FM 24’ü sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için bilgisayarınızın belirli sistem gereksinimlerini karşılaması gerekiyor.

İşletim sistemi olarak Windows 10 ya da Windows 11'in 64-bit sürümü gereklidir.

Minimum işlemci olarak Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 X2 tavsiye ediliyor.

4 GB RAM ve Intel GMA X4500 ya da NVIDIA GeForce 9600M GT gibi bir ekran kartı da oyunu çalıştırmak için yeterli olacaktır.

DirectX sürümünün de 11 olması gerekmektedir.

FM 24 5 Eylül saat 18.00 itibari ile Epic Game’de ücretsiz olacak - 3. Resim

FM 24 NASIL ÜCRETSİZ İNDİRİLİR?

FM 24'ü ücretsiz bir şekilde edinmek için 5 Eylül 2024 Perşembe günü saat 18:00 itibariyle Epic Games Store’a giriş yapılması yeterli olacak.

Ücretsiz erişim bir hafta sürecek, yani bu fırsat 12 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Oyunun indirilip kütüphaneye eklemek için bir Epic Games hesabına sahip olunması yeterli.

PlayStation Network ya da Xbox hesabı ile de Epic Games’e giriş yapabiliyor. Hesap oluşturduktan sonra Epic Games Launcher indirilerek ve iki aşamalı doğrulama işleminin ardından FM 24 indirilip oynanabiliyor.

FM 24 5 Eylül saat 18.00 itibari ile Epic Game’de ücretsiz olacak - 4. Resim

EPIC GAMES STORE’A NASIL ÜYE OLUNUR?

Epic Games Store hesabı oluşturmak için Epic Games’in resmi web sitesine girerek kayıt olmak yeterlidir.

Mevcut Google, Facebook veya Steam hesapları ile de Epic Game'e kolayca giriş yapılabiliyor.

Hesap açtıktan sonra FM 24’ü ücretsiz indirmek için Epic Games Launcher yazılımını indirip kurarak, oyun kütüphanesine eklenebiliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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