Erzurumspor-Göztepe maçı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında futbolseverlerin takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Milli aranın ardından ligde puan mücadelesi yeniden başlarken iki takım da haftayı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Erzurumspor FK ile Göztepe arasında oynanacak mücadelenin başlangıç saati, canlı yayın kanalı, hakemi ve muhtemel ilk 11'i belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor FK ile Göztepe, 22 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Erzurumspor FK, taraftarı önünde puan kazanarak ligde üst sıralara yaklaşmak isterken Göztepe ise sezon boyunca deplasmanlarda ortaya koyduğu performansı sürdürmeyi amaçlıyor. Her iki takımın da son lig maçlarını mağlubiyetle tamamlamasının ardından gözler hafta sonu oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki, Erzurumspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK ile Göztepe arasındaki karşılaşma, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleye Erzurum Kazım Karabekir Stadı ev sahipliği yapacak. Maçta Alper Akarsu düdük çalacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Salim Mazlum ve Murat Şener üstlenirken dördüncü hakem olarak Yusuf Adnan Kendirciler görev yapacak. Süper Lig'de 11 haftanın geride kaldığı süreçte Erzurumspor FK, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 14 puan topladı. Göztepe ise aynı dönemde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 15 puana ulaştı.

Erzurumspor-Göztepe maçı hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri belli oldu

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK ile Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşması, beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadele, yayıncı kuruluşun platformları üzerinden takip edilebilecek.

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