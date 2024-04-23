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Eski PlayStation oyunları App Store'a gelecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eski PlayStation oyunları App Store&#039;a gelecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

App Store'da PlayStation oyunları var mı, sorusu cevap buldu. Apple kullananları sevindirecek haber geldi. PlayStation oyunları yakında App Store'a gelecek. Peki, Provenance iPhone'mı geliyor? İşte detaylar...

iPhone ve iPad kullanıcılarına müjde geldi. Eski PlayStation oyunları artık App Store'da bulunacak. Yakında retro oyun emülatörleri App Store'a geliyor. Tüm merak edilenler haberimizde

PROVENANCE İPHONE VE İPAD'E GELİYOR

En Son Haber'in haberine göre, Apple, retro oyun emülatörlerinin App Store'da yayınlanmasına izin verdi. Yakında PlayStation oyunları iPhone ve iPad'de oynatılacak. Oyunseverler bayram edecek.

Haber, Provenance proje lideri Joseph Mattiello tarafından doğrulandı. Emülatör Provenance uygulaması da App Store'a gelecek.

ESKİ OYUNLAR APP STORE'DA OLACAK

En son Delta gibi birçok oyun emülatörü App Store'da yer almıştı.

App Store'da mevcut olan Delta'ya benzer şekilde, NES, SNES, Game Boy, Nintendo 64 ve DS gibi Nintendo'nun klasik oyunlar açılıyor.

Atari, Sega ve PlayStation oyunlarını da oynatılıyor.

İlk kez PlayStation oyunlarını iOS'ta doğrudan çalıştıracak emülatörün yakında yayınlanması bekleniyor.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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