Eskişehir elektrik kesintisi! 2-3 Haziran 2025 Eskişehir'in birçok ilçesinde elektrik hizmeti verilmeyecek
OEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, Elektrik Dağıtım A.Ş., bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Eskişehir’in bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağı konusunda bilgi verdi.
Eskişehir'de 2 -3 Mayıs 2025 Salı günü elektrik kesintileri yaşanacağı duyuruldu.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, şehrin farklı ilçe ve mahallelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak.
2 - 3 HAZİRAN ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
OEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., 2 - 3 Haziran 2025 tarihinde planlanan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Eskişehir’in çeşitli ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacağını paylaşıldı.
OEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden kesinti tarihleri, saatleri ve etkilenecek bölgelerle ilgili detaylı bilgilere erişilebilecek.
Eskişehir'in Odunpazarı, Mahmudiye, Tepebaşı, Sivrihasar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Eskişehir'in şu ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır;
|Tarih
|Başlangıç Saati
|Bitiş Saati
|Kesinti Yeri
|İlan Yayın Tarihi
|04 Haziran 2025
|14:10
|17:00
|Eskişehir, Odunpazarı
|02 Haziran 2025
|04 Haziran 2025
|11:00
|13:00
|Eskişehir, Mahmudiye
|29 Mayıs 2025
|04 Haziran 2025
|10:00
|12:00
|Eskişehir, Tepebaşı
|29 Mayıs 2025
|03 Haziran 2025
|09:00
|17:00
|Eskişehir, Sivrihisar
|27 Mayıs 2025
|02 Haziran 2025
|10:00
|13:00
|Eskişehir, Odunpazarı
|27 Mayıs 2025
|02 Haziran 2025
|10:00
|15:00
|Eskişehir, Odunpazarı
|27 Mayıs 2025
|02 Haziran 2025
|10:00
|15:00
|Eskişehir, Tepebaşı
|27 Mayıs 2025
|02 Haziran 2025
|10:00
|15:00
|Eskişehir, Tepebaşı
|27 Mayıs 2025
|02 Haziran 2025
|09:00
|17:00
|Eskişehir, Sivrihisar
|27 Mayıs 2025