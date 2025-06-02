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Eskişehir elektrik kesintisi! 2-3 Haziran 2025 Eskişehir'in birçok ilçesinde elektrik hizmeti verilmeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eskişehir elektrik kesintisi! 2-3 Haziran 2025 Eskişehir&#039;in birçok ilçesinde elektrik hizmeti verilmeyecek
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

OEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, Elektrik Dağıtım A.Ş., bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Eskişehir’in bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağı konusunda bilgi verdi.

Eskişehir'de 2 -3 Mayıs 2025 Salı günü elektrik kesintileri yaşanacağı duyuruldu.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, şehrin farklı ilçe ve mahallelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Eskişehir elektrik kesintisi! 2-3 Haziran 2025 Eskişehir'in birçok ilçesinde elektrik hizmeti verilmeyecek - 1. Resim

2 - 3 HAZİRAN ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 

OEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., 2 - 3 Haziran 2025 tarihinde planlanan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Eskişehir’in çeşitli ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacağını paylaşıldı.

OEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden kesinti tarihleri, saatleri ve etkilenecek bölgelerle ilgili detaylı bilgilere erişilebilecek.

Eskişehir elektrik kesintisi! 2-3 Haziran 2025 Eskişehir'in birçok ilçesinde elektrik hizmeti verilmeyecek - 2. Resim

Eskişehir'in Odunpazarı, Mahmudiye, Tepebaşı, Sivrihasar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Eskişehir'in şu ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır;

TarihBaşlangıç SaatiBitiş SaatiKesinti Yeriİlan Yayın Tarihi
04 Haziran 202514:1017:00Eskişehir, Odunpazarı02 Haziran 2025
04 Haziran 202511:0013:00Eskişehir, Mahmudiye29 Mayıs 2025
04 Haziran 202510:0012:00Eskişehir, Tepebaşı29 Mayıs 2025
03 Haziran 202509:0017:00Eskişehir, Sivrihisar27 Mayıs 2025
02 Haziran 202510:0013:00Eskişehir, Odunpazarı27 Mayıs 2025
02 Haziran 202510:0015:00Eskişehir, Odunpazarı27 Mayıs 2025
02 Haziran 202510:0015:00Eskişehir, Tepebaşı27 Mayıs 2025
02 Haziran 202510:0015:00Eskişehir, Tepebaşı27 Mayıs 2025
02 Haziran 202509:0017:00Eskişehir, Sivrihisar27 Mayıs 2025

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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