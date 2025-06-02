Eskişehir elektrik kesintisi! 2-3 Haziran 2025 Eskişehir'in birçok ilçesinde elektrik hizmeti verilmeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Haziran 2025 16:06 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 16:06 - Güncelleme:

OEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, Elektrik Dağıtım A.Ş., bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Eskişehir’in bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağı konusunda bilgi verdi.

Eskişehir'de 2 -3 Mayıs 2025 Salı günü elektrik kesintileri yaşanacağı duyuruldu. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, şehrin farklı ilçe ve mahallelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak. 2 - 3 HAZİRAN ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

OEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., 2 - 3 Haziran 2025 tarihinde planlanan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Eskişehir’in çeşitli ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacağını paylaşıldı. OEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden kesinti tarihleri, saatleri ve etkilenecek bölgelerle ilgili detaylı bilgilere erişilebilecek. Eskişehir'in Odunpazarı, Mahmudiye, Tepebaşı, Sivrihasar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Eskişehir'in şu ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır; Tarih Başlangıç Saati Bitiş Saati Kesinti Yeri İlan Yayın Tarihi 04 Haziran 2025 14:10 17:00 Eskişehir, Odunpazarı 02 Haziran 2025 04 Haziran 2025 11:00 13:00 Eskişehir, Mahmudiye 29 Mayıs 2025 04 Haziran 2025 10:00 12:00 Eskişehir, Tepebaşı 29 Mayıs 2025 03 Haziran 2025 09:00 17:00 Eskişehir, Sivrihisar 27 Mayıs 2025 02 Haziran 2025 10:00 13:00 Eskişehir, Odunpazarı 27 Mayıs 2025 02 Haziran 2025 10:00 15:00 Eskişehir, Odunpazarı 27 Mayıs 2025 02 Haziran 2025 10:00 15:00 Eskişehir, Tepebaşı 27 Mayıs 2025 02 Haziran 2025 10:00 15:00 Eskişehir, Tepebaşı 27 Mayıs 2025 02 Haziran 2025 09:00 17:00 Eskişehir, Sivrihisar 27 Mayıs 2025 ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN İlgili Haber Elektrikten sonra doğalgazda da kademeli sisteme geçiliyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin