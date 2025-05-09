Eskişehir elektrik kesintisi 9 Mayıs -15 Mayıs planlı elektrik kesintisi duyuruları

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2025 16:34 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 16:35 - Güncelleme:

Eskişehir’de 9 Mayıs ile 15 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre; bakım, yenileme ve altyapı çalışmaları kapsamında belirli mahallelerde ve ilçelerde elektrik akışı geçici olarak durdurulacak. Eskişehir elektrik kesintisi 9-15 Mayıs planlı elektrik kesintisi duyuruları yakından takip ediliyor.

Eskişehir'de 9-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında elektrik kesintileri yaşanacak. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan planlama doğrultusunda, şehrin farklı ilçe ve mahallelerinde belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Altyapı bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek bu kesintiler, günlük yaşamı etkileyebileceği için vatandaşların önceden hazırlıklı olmaları gerekiyor. Kesintilerin en yoğun yaşanacağı ilçeler arasında Sivrihisar, Mahmudiye, Tepebaşı ve Mihalgazi yer alıyor. Her gün farklı saatlerde uygulanacak çalışmalar nedeniyle elektrik enerjisinde geçici duraklamalar yaşanacak. OEDAŞ bu süreçte muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek için vatandaşları resmi internet sitesi ve ilanlar aracılığıyla bilgilendirdi. İlgili Haber Elektrik ve gaz faturalarına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar 'yavaş yavaş' diyerek açıkladı ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 MAYIS - 15 MAYIS 09 Mayıs 2025

09:00 - 17:00, MİHALGAZİ (İlan Tarihi: 07 Mayıs 2025)

09:00 - 17:00, MİHALGAZİ (İlan Tarihi: 07 Mayıs 2025)

09:00 - 17:00, MİHALGAZİ (İlan Tarihi: 07 Mayıs 2025)

09:15 - 17:00, MİHALGAZİ (İlan Tarihi: 07 Mayıs 2025)

10:00 - 17:00, MİHALGAZİ (İlan Tarihi: 07 Mayıs 2025)

11 Mayıs 2025

10:00 - 12:00, MAHMUDİYE (İlan Tarihi: 08 Mayıs 2025)

10:00 - 14:00, TEPEBAŞI (İlan Tarihi: 05 Mayıs 2025)

14:00 - 16:00, MAHMUDİYE (İlan Tarihi: 08 Mayıs 2025)

12 Mayıs 2025

09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)

09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)

10:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 05 Mayıs 2025)

13 Mayıs 2025

09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)

09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)

10:00 - 16:00, MAHMUDİYE (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)

14 Mayıs 2025

09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)

09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)

10:00 - 14:00, TEPEBAŞI (İlan Tarihi: 09 Mayıs 2025)

15 Mayıs 2025

09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)

09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan