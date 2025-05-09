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Eskişehir elektrik kesintisi 9 Mayıs -15 Mayıs planlı elektrik kesintisi duyuruları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eskişehir elektrik kesintisi 9 Mayıs -15 Mayıs planlı elektrik kesintisi duyuruları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de 9 Mayıs ile 15 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre; bakım, yenileme ve altyapı çalışmaları kapsamında belirli mahallelerde ve ilçelerde elektrik akışı geçici olarak durdurulacak. Eskişehir elektrik kesintisi 9-15 Mayıs planlı elektrik kesintisi duyuruları yakından takip ediliyor.

Eskişehir'de 9-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında elektrik kesintileri yaşanacak. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan planlama doğrultusunda, şehrin farklı ilçe ve mahallelerinde belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek.

Altyapı bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek bu kesintiler, günlük yaşamı etkileyebileceği için vatandaşların önceden hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Kesintilerin en yoğun yaşanacağı ilçeler arasında Sivrihisar, Mahmudiye, Tepebaşı ve Mihalgazi yer alıyor.

Her gün farklı saatlerde uygulanacak çalışmalar nedeniyle elektrik enerjisinde geçici duraklamalar yaşanacak. OEDAŞ bu süreçte muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek için vatandaşları resmi internet sitesi ve ilanlar aracılığıyla bilgilendirdi.

Eskişehir elektrik kesintisi 9 Mayıs -15 Mayıs planlı elektrik kesintisi duyuruları - 1. Resim

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 MAYIS - 15 MAYIS

09 Mayıs 2025
09:00 - 17:00, MİHALGAZİ (İlan Tarihi: 07 Mayıs 2025)
09:00 - 17:00, MİHALGAZİ (İlan Tarihi: 07 Mayıs 2025)
09:00 - 17:00, MİHALGAZİ (İlan Tarihi: 07 Mayıs 2025)
09:15 - 17:00, MİHALGAZİ (İlan Tarihi: 07 Mayıs 2025)
10:00 - 17:00, MİHALGAZİ (İlan Tarihi: 07 Mayıs 2025)
11 Mayıs 2025
10:00 - 12:00, MAHMUDİYE (İlan Tarihi: 08 Mayıs 2025)
10:00 - 14:00, TEPEBAŞI (İlan Tarihi: 05 Mayıs 2025)
14:00 - 16:00, MAHMUDİYE (İlan Tarihi: 08 Mayıs 2025)
12 Mayıs 2025
09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)
09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)
10:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 05 Mayıs 2025)
13 Mayıs 2025
09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)
09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)
10:00 - 16:00, MAHMUDİYE (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)
14 Mayıs 2025
09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)
09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)
10:00 - 14:00, TEPEBAŞI (İlan Tarihi: 09 Mayıs 2025)
15 Mayıs 2025
09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)
09:00 - 16:00, SİVRİHİSAR (İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025)

Eskişehir elektrik kesintisi 9 Mayıs -15 Mayıs planlı elektrik kesintisi duyuruları - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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