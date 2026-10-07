Eskişehirspor maçı, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kapsamında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Siyah-kırmızılı ekibin 1922 Akşehirspor ile oynayacağı mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler yayın kanalı, maç saati ve izleme seçeneklerini araştırıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen Eskişehirspor, 2. Eleme Turu'nda 1922 Akşehirspor ile karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele öncesinde gözler iki takımın kupa randevusuna çevrilirken Eskişehirspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı olarak nereden izlenebileceği merak ediliyor.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - 1922 Akşehirspor karşılaşması 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın kazananı kupada yoluna devam ederek 3. Eleme Turu'na yükselmeye hak kazanacak. Bu turdaki müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanıyor.

Eskişehirspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Rakibi Akşehirspor

ESKİŞEHİRSPOR - 1922 AKŞEHİRSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Eskişehirspor - 1922 Akşehirspor maçı A Spor'un televizyon yayını üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Kupa mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda 7 Ekim programında çok sayıda karşılaşma oynanırken Eskişehirspor - 1922 Akşehirspor karşılaşması günün akşam saatlerinde oynanacak.

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