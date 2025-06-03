Esra Erol sezon finali ne zaman 2025? Programın sezon finali tarihi yaklaşıyor!

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, yeni bir sezonu daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Her hafta içi izleyicileriyle buluşan ve gündeme damga vuran olayları ekrana taşıyan program, yaz tatili için ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Geçmiş yıllardaki yayın takvimine bakıldığında, sezon finali tarihinin yaklaşmakta olduğu dikkat çekiyor. Esra Erol sezon finali ne zaman merakla takip ediliyor.

ESRA EROL SEZON FİNALİ NE ZAMAN 2025

ATV ekranlarının gündüz kuşağında uzun süredir ilgiyle takip edilen programı Esra Erol 2025 yaz sezonuna girerken ekranlara kısa bir ara vermeye hazırlanıyor. Her hafta içi canlı yayınla izleyiciyle buluşan program, sezon boyunca işlediği olaylarla sosyal medyada ve kamuoyunda sık sık gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıl 28 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yapan Esra Erol programının bu yıl da benzer bir tarihte sezonu kapatacağı öngörülüyor. Yayın takvimi açısından değerlendirildiğinde, Esra Erol'da programının 2025 sezon finalinin yine Haziran ayının son haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Esra Erol sezon finali tarihi için resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

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ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yaz tatili sonrası yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Esra Erol'da programının yeni sezon başlangıç tarihi de merak ediliyor. Geçen yıl yeni sezon yayınları 2 Eylül 2024 tarihinde başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde, Esra Erol'da programının 2025-2026 yayın dönemine Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Henüz ATV'den resmi bir yayın tarihi duyurulmamış olsa da geçmiş sezonlarda izlenen takvim dikkate alındığında yeni sezonun Eylül 2025’in başında ekranlara dönmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.

Yeni sezonda yine dikkat çeken olaylar, çözüm bekleyen sosyal konular ve izleyiciyi ekrana kilitleyen hikayelerle programın gündüz kuşağında güçlü bir şekilde yer alması bekleniyor.