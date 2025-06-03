Gibi 7. sezon ne zaman, olacak mı? 6. sezon 13. bölüm tarihi

Exxen'de yayınlanan fenomen dizi Gibi, 6. sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazandı. 13 bölümden oluşacağı belirtilen Gibi dizisinin finalinin ardından 7. sezon tarihi araştırılıyor. Gibi 7. sezon ve 6. sezon 13. bölüm tarihleri merak ediliyor.

Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı Gibi dizisi 6 sezondur yayın hayatına Exxen'de devam ediyor. Yayınlandığı günden bu zamana kadar en çok izlenen diziler arasında yer alan Gibi 7. sezon ne zaman merak ediliyor.

GİBİ 7. SEZON NE ZAMAN?

Gibi dizisi, 6. sezonuyla final yapma kararı aldı. 7. sezonun yayınlanmayacağı duyurulan dizi, 6. sezonuyla izleyicilerine veda ediyor. Exxen platformunda 1 Ocak 2021’de başlayan Gibi dizisi senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme alıyor. Yönetmenliğini ise farklı sezonlarda Ömer Sinir, Onur Uzun, Barış Yöş ve Reyhan Yıldırım’ın üstlendiği dizi, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un sıradan olayları kaosa çeviren maceralarıyla kültleşen yapımlardan oldu. 7. sezon beklentisi, önceki sezonlar arasındaki yaklaşık bir yıllık aralıklar nedeniyle yaz 2026 olarak tahmin ediliyordu ancak final kararı bu umutları sona erdirdi.

GİBİ 6. SEZON 13. BÖLÜM YAYINLANACAK MI, NE ZAMAN?

Gibi’nin 6. sezonu, 14 Mart 2025’te başlayan yayın takvimine uygun olarak her Cuma yeni bir bölüm yayınlanıyor. 12. bölümün iki parça halinde yayınlanacak bu nedenle 13. bölüm 6 Haziran'da yayında olacak.

GİBİ 6. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Gibi’nin 6. sezonu, toplam 13 bölümden oluşuyor. 12. bölümün iki parçadan oluşurken son bölümle birlikte dizi final yapacak. Her bölüm yaklaşık 40 dakika süren dizi, absürt komedi türünde seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatırken final sezonuyla karakterlerin hikayeleri daha da ilginç hale geldi.

Sezon boyunca, Feyyaz Yiğit (Yılmaz), Kıvanç Kılınç (İlkkan) ve Ahmet Kürşat Öçalan (Ersoy) tarafından canlandırılan karakterlerin günlük yaşamlarındaki komik ve kaotik olaylar, dizinin ana teması olmaya devam etti. Exxen’in en çok izlenen yapımları arasında yer alan Gibi, 6. sezonuyla platformun 2025’teki en büyük içeriklerinden biri oldu.