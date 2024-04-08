Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Esra Erol'daki dadı Meryem'in cinsiyet değiştirdiği açıklandı

Esra Erol'daki dadı Meryem'in cinsiyet değiştirdiği açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Esra Erol&#039;daki dadı Meryem&#039;in cinsiyet değiştirdiği açıklandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Esra Erol Meryem dadı erkek mi, cinsiyet mi değiştirdi, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Esra Erol’da 8 yaşındaki çocuğu diri diri gömdüğü ortaya çıkan dadı Meryem hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, dadı Meryem olayı ne? İşte detaylar...

ATV’de Esra Erol’da dadı Meryem’in 8 yaşındaki bir kız çocuğunu diri diri gömerek öldürdüğü ortaya çıktı. Dadı Meryem olayına ilişkin yeni detaylar şaşırttı. Peki, Esra Erol Meryem dadı erkek mi, cinsiyet mi değiştirdi?

DADI MERYEM OLAYI NE? 

ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programına katılan Rabia Altun, eşi Mehmet Altun’un kendisini çocuklarının dadısı Meryem ile aldattığını iddia etti.

Programa katılan Mehmet Altun, eşiyle bir süredir ayrı olduğunu söyleyerek barışmak için programa başvurdu. Karısını 15 kez aldatan Altun’un eşi Rabia Altun’u çocuklarının bakıcısı Dadı Meryem ile aldattığı da öne sürülmüştü. İddialar üzerine Dadı Meryem de programa katıldı. 

Esra Erol'daki dadı Meryem'in cinsiyet değiştirdiği açıklandı - 1. Resim

Konu işlenmeye devam ederken Esra Erol, ihbar hattına bir mesaj geldiğini belirtti ve Meryem’e işlediği bir suç olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Meryem “Cinayet suçundan 9 yıl yattım” dedi.  Programa dahil olan Meryem’in  8 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürüp diri diri gömdüğü ortaya çıktı. Dadı Meryem ise “O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum” sözleriyle kendini savundu. 

Esra Erol'daki dadı Meryem'in cinsiyet değiştirdiği açıklandı - 2. Resim

ESRA EROL MERYEM DADI ERKEK Mİ?

Cinayeti işlediğinde 16 yaşında bir erkek olan ve Serkan adını taşıyan Meryem’in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği anlaşıldı.

İlgili Haberler

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ramazan'ın 29. günü (8 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihlerOtomotiv ihracatı hız kesmeye başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
30. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 30. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler30. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 30. günü teravih kılmanın fazileti nedir?9 Nisan'a gelen Arefe veya Terviye gününden itibaren teşrik tekbiri getirilecek! Arife gününde oruç tutulur - Haberler9 Nisan'a gelen Arefe veya Terviye gününden itibaren teşrik tekbiri getirilecek! Arife gününde oruç tutulurDoğuş Otomotiv DOAS temettü dağıtımı 19 Nisan 2024 tarihinde hesaplara yatacak - HaberlerDoğuş Otomotiv DOAS temettü dağıtımı 19 Nisan 2024 tarihinde hesaplara yatacakSED ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekildi! 8 Nisan bugün hesaplara yatacak - HaberlerSED ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekildi! 8 Nisan bugün hesaplara yatacakİyi Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu hakkında - Haberlerİyi Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu hakkındaİyi Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın hakkında - Haberlerİyi Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın hakkında
Sonraki Haber Yükleniyor...