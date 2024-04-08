Esra Erol'daki dadı Meryem'in cinsiyet değiştirdiği açıklandı

Esra Erol Meryem dadı erkek mi, cinsiyet mi değiştirdi, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Esra Erol’da 8 yaşındaki çocuğu diri diri gömdüğü ortaya çıkan dadı Meryem hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, dadı Meryem olayı ne? İşte detaylar...

ATV’de Esra Erol’da dadı Meryem’in 8 yaşındaki bir kız çocuğunu diri diri gömerek öldürdüğü ortaya çıktı. Dadı Meryem olayına ilişkin yeni detaylar şaşırttı. Peki, Esra Erol Meryem dadı erkek mi, cinsiyet mi değiştirdi?

DADI MERYEM OLAYI NE?

ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programına katılan Rabia Altun, eşi Mehmet Altun’un kendisini çocuklarının dadısı Meryem ile aldattığını iddia etti.

Programa katılan Mehmet Altun, eşiyle bir süredir ayrı olduğunu söyleyerek barışmak için programa başvurdu. Karısını 15 kez aldatan Altun’un eşi Rabia Altun’u çocuklarının bakıcısı Dadı Meryem ile aldattığı da öne sürülmüştü. İddialar üzerine Dadı Meryem de programa katıldı.

Konu işlenmeye devam ederken Esra Erol, ihbar hattına bir mesaj geldiğini belirtti ve Meryem’e işlediği bir suç olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Meryem “Cinayet suçundan 9 yıl yattım” dedi. Programa dahil olan Meryem’in 8 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürüp diri diri gömdüğü ortaya çıktı. Dadı Meryem ise “O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum” sözleriyle kendini savundu.

ESRA EROL MERYEM DADI ERKEK Mİ?

Cinayeti işlediğinde 16 yaşında bir erkek olan ve Serkan adını taşıyan Meryem’in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği anlaşıldı.