Eşref Rüya ne zaman, kaçıncı bölümde sezon finali yapacak? Tarih belli oldu

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, aksiyon dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken sezon finali tarihi ve bölümü belli oldu. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizi, reytinglerdeki başarısıyla ikinci sezon onayını aldı. Sezon finali, merakla beklenen sürprizlerle izleyicilere veda edecek.

Kanal D’nin iddialı yapımlarından Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla 2025’in en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. 19 Mart’ta yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Eşref Rüya sezon finali tarihi açıklandı.

EŞREF RÜYA NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Eşref Rüya, Kanal D ekranlarında her Çarşamba akşamı saat 20.00’de izleyicilerle buluşarak kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi edindi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi 20 Haziran haftasında 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yayınlanacak bölümüyle birinci sezonunu noktalayacak.

Dizinin yapımcı firması Tims&B, sezon finalinin ardından yaklaşık iki aylık bir ara verileceğini ve ikinci sezon çekimlerinin Ağustos 2025’te başlayacağını duyurdu.

EŞREF RÜYA KAÇINCI BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPACAK?

Eşref Rüya, 19 Mart 2025’te yayın hayatına başlayan ve toplamda 13 bölümden oluşan ilk sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 18 Haziran 2025’te yayınlanacak 13. bölümle dizi sezon finali yapacak.

Tims&B Productions imzalı dizi, her bölümüyle reytinglerde zirveyi zorlarken final bölümünde hikayenin nasıl bir yöne evrileceği büyük bir merak konusu. Dizinin senaryosu, Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınırken yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.

Sezon finalinde, Eşref’in suç dünyasındaki liderliği ile Nisan’a olan duyguları arasındaki çatışmanın nasıl sonlanacağı merak ediliyor.

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EŞREF RÜYA NEREDEN İZLENİR?

Dizinin yeni bölümleri çarşamba günü Kanal D'de yeni bölümün ekrana gelmesinin ardından Amazon Prime'da yayınlanıyor.