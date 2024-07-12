EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 3.lük maçı oynanmayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2024 11:46 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 12:08 - Güncelleme:

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Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçlarının ardından finalin adı belli oldu. Finalde İspanya ile İngiltere 14 Temmuz'da karşılaşacak. Eskiden yapılan şampiyona 3.lük maçı oynanacak mı, var mı merak edilirken futbolseverler Hollanda ile Fransa arasında 3.lük maçı beklemekteydi.