EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 3.lük maçı oynanmayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçlarının ardından finalin adı belli oldu. Finalde İspanya ile İngiltere 14 Temmuz'da karşılaşacak. Eskiden yapılan şampiyona 3.lük maçı oynanacak mı, var mı merak edilirken futbolseverler Hollanda ile Fransa arasında 3.lük maçı beklemekteydi.
Dünya Kupası'nda yapılan 3.lük maçlarının artık olmamasının ardından futbolseverler Hollanda - Fransa 3.lük maçı yok mu, neden merak ediyordu. Final ise 14 Temmuz'da oynanacak.
AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 3.LÜK MAÇI OYNANACAK MI?
Avrupa Şampiyonası'nda format gereği 3.lük maçları düzenlenmiyor. Bu nedenle EURO 2024'te de Hollanda ve Fransa arasında maç yapılmayacak.
Finalde İspanya ile İngiltere 14 Temmuz günü 22.00'da karşılaşacak ve şampiyon belli olacak. Fransa'yı mağlup ederek finale gelen İspanya, 4. şampiyonluk için yarışacak.
EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Final, 14 Temmuz'da yapılırken turnuva UEFA tarafından 14 Haziran ile 14 Temmuz aralığında düzenlendi. 17. şampiyona olurken toplamda 24 takım mücadele etti.
Ev sahibi Almanya olurken 1988 senesindeki turnuvaya Batı Almanya ev sahipliği yapmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi