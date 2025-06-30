Ev sahipleri 2025 ikinci taksitlere odaklandı: Emlak vergisi ne zaman ödenir?

Emlak vergisi, ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir vergi türüdür. Bina, arsa ya da arazilerin metrekare birim değerine göre emlak vergisi belirlenir. Yani emlak vergisi, rayiç bedeli üzerinden belirlenen vergi oranlarıyla hesaplanmaktadır. Peki, Emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Emlak vergisinde ikinci taksit ödemelerinde zaman daralıyor. 2025 yılı vergi takvimine bakılarak ödeme süreci başlar. Buna göre, ilk taksit 30 Mayıs'ta ödenmiştir.

Evi, arsası ya da işyeri olan milyonlarca kişi, emlak vergi ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Vergi ödeyecek mülk sahipleri ise ise ikinci taksit ödemelerinin tarihini araştırmaya başladı. Emlak vergisi ne zaman ödenir? sorusuna cevap aranıyor.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisinin birinci taksiti, 1 Mart 2025 tarihinde başladı ve 2 Haziran 2025 tarihinde sona erdi.

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım 2025’te başlayacak ve 30 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar ödemelerini tamamlamaları zorunludur. Aksi takdirde ödeme yapmayanlara günlük yüzde 4.5 gecikme zammı uygulanır.

2025 EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

2025 yılı emlak vergisi değerleri, geçen yıla ait olan vergi değerlerinin, bu yılki yeniden değerleme oranının (%43.93) yarısı olan %21.965 oranında artırılması üzerine hesaplanır.

Yani, Büyükşehirlerde; mesken binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında ödenirken, diğer illerde; mesken binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi bine 1 olarak yatırılmaktadır.

EMLAK VERGİSİ KİMLER ÖDER?

Bina vergisini binanın maliki ya da intifa hakkı sahibi öder. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar ise, hisseleri oranında ödeme gerçekleştirir.

Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu tutulur. Bu yıl gayrimenkul satın alan vatandaşlar emlak vergilerini 2026 yılında ödemeye başlar.