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Evlilik Güzeldir neden yok, final mi yaptı? Yeni bölüm tarihi gündemde

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Evlilik Güzeldir neden yok, final mi yaptı? Yeni bölüm tarihi gündemde
Başlık ResmiEvlilik Güzeldir neden yok, final mi yaptı? Yeni bölüm tarihi gündemde

Evlilik Güzeldir yeni bölümünün 9 Kasım 2026 Pazartesi akşamı ekrana gelmemesi, dizinin izleyicileri arasında merak konusu oldu. TRT 1'in yayın akışında yaptığı değişikliğin ardından "Evlilik Güzeldir neden yok, final mi yaptı?" soruları gündeme geldi. Dizinin 10. bölümünün yayın tarihi araştırılıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

TRT 1'in pazartesi akşamları yayınlanan dizisi Evlilik Güzeldir, 9 Kasım 2026 tarihli yayın programında yer almadı. Saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması beklenen yapımın yerine farklı bir dizi yayınlandı. Program değişikliğinin ardından dizinin final yapıp yapmadığı ve ertelenen bölümün yayın tarihi gündeme geldi.

EVLİLİK GÜZELDİR NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisinin 9 Kasım 2026 tarihli yeni bölümü izleyiciyle buluşmadı. Kanalın yayın akışında saat 19.00'da Ana Haber, 19.55'te İddiaların Aksine programı ve saat 20.00'de Gönül Dağı dizisi yer aldı. Dizinin yeni bölümünün yayını, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşanan can kayıpları nedeniyle ertelendi.

Evlilik Güzeldir neden yok, final mi yaptı? Yeni bölüm tarihi gündemde
Başlık ResmiEvlilik Güzeldir neden yok, final mi yaptı? Yeni bölüm tarihi gündemde

EVLİLİK GÜZELDİR FİNAL Mİ YAPTI?

Evlilik Güzeldir'in 9 Kasım Pazartesi günü yayınlanmaması, dizinin ekran macerasının sona erdiğine yönelik soruları da gündeme getirdi. Özellikle yeni bölümün yayın akışından çıkarılmasının ardından izleyiciler, yapımın final kararı alıp almadığını araştırmaya başladı. Ancak dizinin final yaptığına veya yayından tamamen kaldırıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizinin yeni bölümü, İzmir Aliağa'daki fabrika patlamanın ardından ertelendi.

EVLİLİK GÜZELDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün 16 Kasım Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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