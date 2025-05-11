Evlilik kredisinde yeni düzenleme yolda! Çocuk geliyor, borçlar gidiyor
Evlilik kredisi alan gençleri sevindirecek haber geldi. Hükümet, doğurganlık oranını artırmak için ‘Evlilik Kredisi’ alan gençlerin çocuk yapması durumunda kredi borcu silinecek. Yaşanan bu gelişme evlilik kredisine ilgiyi artırırken başvuru şartlarını yeniden gündeme taşıdı.
Evlilik kredisinde yeni düzenlemeye gidiliyor. Doğurganlığı teşvik edecek bu adımla birlikte ‘Evlilik Kredisi’ kullanan gençlerin çocukları olduğunda kredi borcu, çocuk yardımına sayılacak.
ÇOCUK GELİYOR, KREDİ BORCU SİLİNİYOR
Hükümet doğurganlık oranını artırmak için çalışmalara başladı. Evlilik kredisi kullanan gençlerin çocukları olduğunda kredi borcunun çocuk yardımına sayılması gündeme geldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, evlilik kredisi kullanan gençlere müjdeli haberi verdi. Efendioğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Aile ve gençlik bankası, evlenmek isteyen gençlere biliyorsunuz artık devletimiz bir destek veriyor. Bu paranın ilk kullanılış yeri evlilik kredisiydi, faizsiz kredi veriliyor ve bu kredi iki yıl sonra ödemeye başlanıyor. Herhangi bir üzerine ekleme olmuyor, aldığınız parayı geri ödüyorsunuz. Şimdi bununla alakalı ilave bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Belki işte çocuk desteği sağlanması yoluyla bu paradan da devletin feragat etmesi gibi bir modelin yakın zamanda belki duyurulması gündemde.”
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evlilik kredisi başvurusunda bulunmak isteyen gençler, gerekli şartları taşıdığı durumda başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Aynı zamanda eşini kaybetmiş veya boşanmış kişiler de evlilik kredisine başvuru yapabilecek.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Evlilik kredisi başvurusu yapabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekiyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
- Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),
- Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
- Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
- Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
- Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
- Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu
- veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
- Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.