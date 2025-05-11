Evlilik kredisinde yeni düzenleme yolda! Çocuk geliyor, borçlar gidiyor

Evlilik kredisi alan gençleri sevindirecek haber geldi. Hükümet, doğurganlık oranını artırmak için ‘Evlilik Kredisi’ alan gençlerin çocuk yapması durumunda kredi borcu silinecek. Yaşanan bu gelişme evlilik kredisine ilgiyi artırırken başvuru şartlarını yeniden gündeme taşıdı.

Evlilik kredisinde yeni düzenlemeye gidiliyor. Doğurganlığı teşvik edecek bu adımla birlikte ‘Evlilik Kredisi’ kullanan gençlerin çocukları olduğunda kredi borcu, çocuk yardımına sayılacak.

ÇOCUK GELİYOR, KREDİ BORCU SİLİNİYOR

Hükümet doğurganlık oranını artırmak için çalışmalara başladı. Evlilik kredisi kullanan gençlerin çocukları olduğunda kredi borcunun çocuk yardımına sayılması gündeme geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, evlilik kredisi kullanan gençlere müjdeli haberi verdi. Efendioğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Aile ve gençlik bankası, evlenmek isteyen gençlere biliyorsunuz artık devletimiz bir destek veriyor. Bu paranın ilk kullanılış yeri evlilik kredisiydi, faizsiz kredi veriliyor ve bu kredi iki yıl sonra ödemeye başlanıyor. Herhangi bir üzerine ekleme olmuyor, aldığınız parayı geri ödüyorsunuz. Şimdi bununla alakalı ilave bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Belki işte çocuk desteği sağlanması yoluyla bu paradan da devletin feragat etmesi gibi bir modelin yakın zamanda belki duyurulması gündemde.”

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evlilik kredisi başvurusunda bulunmak isteyen gençler, gerekli şartları taşıdığı durumda başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Aynı zamanda eşini kaybetmiş veya boşanmış kişiler de evlilik kredisine başvuru yapabilecek.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Evlilik kredisi başvurusu yapabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekiyor: