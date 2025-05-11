Doğum yapanın borcu silinecek! Evlilik kredisine yeni düzenleme

Devletten “evlilik kredisi” alan çiftlerin, çocuk sahibi olmaları hâlinde borçlarının silinmesi planlanıyor.

Evlilik kredisinde doğurganlığı teşvik edecek şekilde yeniden düzenlemeye gidiliyor. Buna göre evlilik kredisi kullanan gençler çocuk yapmaları durumunda kredi borcu çocuk yardımına sayılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek mekanizmaları üzerinden çalıştıklarını belirterek “Aile ve gençlik bankası, evlenmek isteyen gençlere biliyorsunuz artık devletimiz bir destek veriyor. Bu paranın ilk kullanılış yeri evlilik kredisiydi, faizsiz kredi veriliyor ve bu kredi iki yıl sonra ödemeye başlanıyor. Herhangi bir üzerine ekleme olmuyor, aldığınız parayı geri ödüyorsunuz. Şimdi bununla alakalı ilave bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Belki işte çocuk desteği sağlanması yoluyla bu paradan da devletin feragat etmesi gibi bir modelin yakın zamanda belki duyurulması gündemde” dedi.

TBMM'YE YENİ TEKLİF: 3 ÇOCUKLU KADIN MEMUR OLSUN

Meclis’e nüfusun artırılmasına yönelik bir kanun teklifi daha sunuldu. Teklifte “Üçüncü çocuğunu doğuran kadınlara kamu kurumlanda iş hakkı tanınması” istendi. Üç çocuğu olan kadınlar için KPSS şartı ise aranmayacak. Hak sahiplerinin belirlenmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak, atamalar kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Atanacak kadro ve pozisyonlar için tahsis işlemleri, diğer yasal düzenlemelerden bağımsız olarak yürütülecek. Ayrıca bu hak sadece bir kere kullanılabilecek.