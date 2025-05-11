Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Doğum yapanın borcu silinecek! Evlilik kredisine yeni düzenleme

Doğum yapanın borcu silinecek! Evlilik kredisine yeni düzenleme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Doğum yapanın borcu silinecek! Evlilik kredisine yeni düzenleme
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Devletten “evlilik kredisi” alan çiftlerin, çocuk sahibi olmaları hâlinde borçlarının silinmesi planlanıyor.

Evlilik kredisinde doğurganlığı teşvik edecek şekilde yeniden düzenlemeye gidiliyor. Buna göre evlilik kredisi kullanan gençler çocuk yapmaları durumunda kredi borcu çocuk yardımına sayılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek mekanizmaları üzerinden çalıştıklarını belirterek “Aile ve gençlik bankası, evlenmek isteyen gençlere biliyorsunuz artık devletimiz bir destek veriyor. Bu paranın ilk kullanılış yeri evlilik kredisiydi, faizsiz kredi veriliyor ve bu kredi iki yıl sonra ödemeye başlanıyor. Herhangi bir üzerine ekleme olmuyor, aldığınız parayı geri ödüyorsunuz. Şimdi bununla alakalı ilave bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Belki işte çocuk desteği sağlanması yoluyla bu paradan da devletin feragat etmesi gibi bir modelin yakın zamanda belki duyurulması gündemde” dedi. 

TBMM'YE YENİ TEKLİF: 3 ÇOCUKLU KADIN MEMUR OLSUN

Meclis’e nüfusun artırılmasına yönelik bir kanun teklifi daha sunuldu. Teklifte “Üçüncü çocuğunu doğuran kadınlara kamu kurumlanda iş hakkı tanınması” istendi. Üç çocuğu olan kadınlar için KPSS şartı ise aranmayacak. Hak sahiplerinin belirlenmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak, atamalar kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Atanacak kadro ve pozisyonlar için tahsis işlemleri, diğer yasal düzenlemelerden bağımsız olarak yürütülecek. Ayrıca bu hak sadece bir kere kullanılabilecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Geleceğin iklim elçileri yetişiyor! 81 ilde eğitim verilecekBeyaz yakalı güneye göçüyor! Uzaktan çalışma sistemi destekliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Geleceğin iklim elçileri yetişiyor! 81 ilde eğitim verilecek - EkonomiGeleceğin iklim elçileri yetişiyor! 81 ilde eğitim verilecekHedef 10 milyon hektar alan! Toplulaştırma ile 47 milyar lira kazanç - EkonomiToplulaştırma ile 47 milyar lira kazançİBB’de yaşanan soygun ders oldu! Borcu olan belediyeye kredi izni yok - EkonomiBorcu olan belediyeye kredi izni yok!5 büyük market zincirine 231 milyon TL ceza! Fahiş fiyat ile mücadeleye yönelik Bakanlık'tan kararlılık mesajı - Ekonomi5 büyük market zincirine 231 milyon TL ceza!İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği! Bakan Kurum öncelik verilecek konutları açıkladı - EkonomiBakan Kurum öncelik verilecek konutları açıkladıİlk hasat başladı! Tonu 12 bin liradan satıldı - Ekonomiİlk hasat başladı! Tonu 12 bin liradan satıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...