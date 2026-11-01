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Yaşam

Görenler inanamadı! Boyu 1 metreyi aşan dev kabak

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Görenler inanamadı! Boyu 1 metreyi aşan dev kabak
Başlık ResmiGörenler inanamadı! Boyu 1 metreyi aşan dev kabak

Elazığ’da bir çiftçinin yetiştirdiği kabağın boyu hayrete düşürdü. Çiftçi dev kabağın boyunu ölçtü, 1 metre boyunda ve 38 kilogram ağırlığındaki kabağı görenler inanamadı.

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Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Kartaldere köyünde çiftçilik yapan bir vatandaş, çiftlikte gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Çiftlikte dev kabağı bulan çiftçi, kabağı bulunduğu yerden alarak boy ve kilosunu ölçtü.

Görenler inanamadı! Boyu 1 metreyi aşan dev kabak
Başlık ResmiGörenler inanamadı! Boyu 1 metreyi aşan dev kabak

BOYU 1 METREDEN FAZLA

1 metre uzunluğa 38 kilogram da ağırlığı olan kabak büyük şaşkınlık oluştururken, tarla sahibi dev kabakla fotoğraf çekerek anı kaydetti. Kabağı omzuna alan çiftinin o fotoğrafları dikkat çekti.

Görenler inanamadı! Boyu 1 metreyi aşan dev kabak
Başlık ResmiGörenler inanamadı! Boyu 1 metreyi aşan dev kabak
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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