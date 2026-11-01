Görenler inanamadı! Boyu 1 metreyi aşan dev kabak
Elazığ’da bir çiftçinin yetiştirdiği kabağın boyu hayrete düşürdü. Çiftçi dev kabağın boyunu ölçtü, 1 metre boyunda ve 38 kilogram ağırlığındaki kabağı görenler inanamadı.
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Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Kartaldere köyünde çiftçilik yapan bir vatandaş, çiftlikte gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Çiftlikte dev kabağı bulan çiftçi, kabağı bulunduğu yerden alarak boy ve kilosunu ölçtü.
BOYU 1 METREDEN FAZLA
1 metre uzunluğa 38 kilogram da ağırlığı olan kabak büyük şaşkınlık oluştururken, tarla sahibi dev kabakla fotoğraf çekerek anı kaydetti. Kabağı omzuna alan çiftinin o fotoğrafları dikkat çekti.
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