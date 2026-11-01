Ocak ayında tarihi zirvesini gören ons altın, yüzde 28'i aşan değer kaybıyla 3 bin 900 doların altına geriledi. Sert düşüşün ardından 2027'nin ilk ayları için 5 bin dolar beklentisi gündeme gelirken, uzman isim Elif Kaya altın yatırımcılarını hem yeni düşüş ihtimaline hem de olası yükselişe karşı uyardı.

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Altın piyasasında yaşanan sert dalgalanma yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Ocak ayında 5 bin 595 dolarla tarihî rekorunu kıran ons altın, son iki aydaki düşüşle 3 bin 900 doların altına kadar geriledi.

Zirve seviyesinden itibaren yüzde 28'i aşan değer kaybı yaşanırken, piyasalarda düşüşün ne kadar süreceği ve altının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği tartışılıyor.

ALTIN İŞTAHI FİYATLARI ZİRVEYE TAŞIDI

Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında merkez bankalarının yoğun alımlarının bulunduğunu belirten Dr. Elif Kaya, CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamada 2022'den itibaren ülkelerin altın rezervlerini artırmaya yöneldiğini ifade etti.

Altın rekordan dibe sürüklendi: Yatırımcı için kritik süreç başladı! Şimdi ne olacak?

Kaya'nın açıklaması şu şekilde:

"2022'den bu yana diğer ülkelerin merkez bankaları sürekli altın alımı yapıyorlar ve onlar da bir panik havasıyla daha yoğun alımlar yapmaya başladılar. Bu, Rusya'nın varlıklarının dondurulması üzerine yaşandı. Ondan sonraki süreçte baktığımızda da altında çok yüksek artışı, çok hızlı ivmelenmeyi gördük ve altındaki gidişatın böyle devam edeceğini düşündük"

SERT DÜŞÜŞÜN ARKASINDA KÂR SATIŞLARI VAR

Altındaki geri çekilmeyi değerlendiren Kaya, finansal varlıklarda hızlı yükselişlerin ardından sert düzeltmelerin yaşanmasının olağan olduğunu belirtti.

Altın rekordan dibe sürüklendi: Yatırımcı için kritik süreç başladı! Şimdi ne olacak?

Kâr satışlarının yanı sıra nakit ihtiyacının da satışları artırabileceğine dikkat çeken Kaya, yatırımcıların bu tür dalgalanmaları göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı:

"Zaten finansal okuryazarlığı olan ya da finans piyasalarını takip eden herkes bilir ki herhangi bir finansal araçta çok yüksek yükseliş olursa orada çok sert düşüşler de olacaktır. Düzeltmeler gelecektir. Kâr satışları gelecektir. Nakit ihtiyacına binaen satışlar gelecektir"

5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Altında yaşanan düşüşe rağmen 2027'nin ilk üç ayında ons fiyatının yeniden 5 bin dolara ulaşabileceği yönündeki beklentiler gündemde. Bu tahminin arkasındaki senaryoya değinen Kaya, ABD'deki ara seçimlerin ardından siyasi dengelerin değişebileceği, savaşın müzakere sürecine evrilebileceği ve petrol fiyatlarında gerileme yaşanabileceği varsayımının öne çıktığını anlattı.

Altın rekordan dibe sürüklendi: Yatırımcı için kritik süreç başladı! Şimdi ne olacak?

Uzman isim bu durumu şöyle anlattı:

"Senaryo şuna göre kuruluyor ve piyasada neredeyse herkes yüzde 70 oranında bunu bu şekilde öngörüyor. Kasım ara seçimlerinde, birkaç gün sonra olacak seçimlerde ABD'de Trump'ın koltuk kaybetmesi, Demokratların biraz daha güç kazanması, Senato'da bu savaşın sönümleneceği, yani müzakere sürecinin başlayacağı yeni bir döneme evrilme beklentisi var.

Müzakereler sonrasında petrol fiyatlarında düşüş, dolayısıyla enflasyonist baskının azalması ve Fed'in faiz indirimiyle beraber altına tekrar yönelim bekliyorlar"

Altın rekordan dibe sürüklendi: Yatırımcı için kritik süreç başladı! Şimdi ne olacak?

PEKİ ALTIN YATIRIMCILARI NE YAPACAK?

Olası yükseliş senaryosunun gerçekleşmeme ihtimalinin de bulunduğuna dikkat çeken Kaya, ABD ara seçimlerinden beklenmedik bir sonuç çıkması veya savaşın daha da şiddetlenmesi hâlinde piyasalardaki tablonun tersine dönebileceğini söyledi:

"Mesela yüzde 70 oranında bunu öngörüyoruz dedim ya. Bu senaryonun tersi de olabilir. Ara seçimlerde sürpriz bir sonuç çıkabilir ve savaş daha da kızışabilir. Öyle bir durumda tam tersine de dönebilir olay.

O yüzden yatırım tavsiyesi olmasın tabii ki ama söylediklerimiz yine de bu senaryoları gözden geçirirken daha düşük bir ihtimal de olsa bunu göz önünde tutarak sepet yatırımı dediğimiz çeşitlendirmenin yapılması ve altında biraz daha düşüş olabileceğini düşünerek, uzun vadede yatırım yapılıyorsa altına yönelmenin daha mantıklı olduğu, çünkü uzun vadede yine bir yükselişe gideceğini hemen herkes öngörüyor"

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