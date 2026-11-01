Altın fiyatları sert düşüşle 4 bin doların altını görürken küresel fonlara rekor para girişi sürüyor. The Gold & Silver Club, ons altının 2027'nin ilk çeyreğinde 5 bin dolara yaklaşabileceğini öngördü.

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Orta Doğu’daki gerilim ve ABD’nin İran’a yönelik saldırı endişesiyle altın fiyatları sert düştü. Ons altın ocak ayında gördüğü 5.595 dolarlık tarihî zirveden yüzde 28’in üzerinde değer kaybederek 4.000 doların altına kadar indi.

Kapalıçarşı’da gram altın 6 bin 295 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 41 bin 180 liraya geriledi.

Ons, 4.000 doların altına indi: Altın fiyatları sert düştü

Fiyatlardaki düşüşe rağmen altın fonlarına ilgi devam ediyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre fiziki altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) üçüncü çeyrekte 31 milyar dolarla rekor seviyede para girişi yaşandı.

Küresel altın fonları, eylül sonuna kadarki 13 haftalık dönemin 12’sinde net giriş kaydetti. Merkez bankalarının altın alımları da uzun vadeli talebi destekledi.

Ons, 4.000 doların altına indi: Altın fiyatları sert düştü

Küresel emtia kuruluşu The Gold & Silver Club (GSC) ise ons altının 2027’nin ilk çeyreğinde 4.900-5.000 dolar aralığına yükselebileceğini öngördü.

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Tahminin gerçekleşmesi hâlinde altın, mevcut seviyelerine göre yüzde 25’e varan kazanç sağlayabilecek. Sert düşüşün ardından gelen bu öngörü, piyasada yeniden yükseliş beklentilerini gündeme taşıdı.

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