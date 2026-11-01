Hatay'da yaşayan Lütfiye Sönmez, eşinin 'köy yerinde kimse gelmez' sözüne aldırış etmedi, evlerinin üst katını kuaför salonuna dönüştürdü. Sönmez, iş yerinin kolay bulunabilmesi için evini mora boyattı, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde Açıkdere Mahallesi'nde yaşayan Lütfiye Sönmez, köy yerinde müşteri bulamayacağını düşünen eşinin endişelerine rağmen işinden vazgeçmedi. Sönmez, 7 yıl önce başladığı kuaförlük mesleğini ilk 2 yıl evinin bir odasında sürdürdü. Çocuklarından ayrı kalmak istemediği için çarşı merkezinde iş yeri açmak yerine 3 katlı evlerinin ikinci katını kuaför salonu yaptı.

FARKLI RENGİ İLE KOLAY BULUNUYOR

İş yerini zamanla geliştiren Sönmez, evinin dış cephesini de en sevdiği renk olan mora boyattı. Farklı görünümüyle mahallede ve çevre köylerde dikkat çeken mor renkli ev, müşterilerin kuaför salonunu kolayca bulmasını da sağladı. Bina, zamanla Sönmez'in iş yerinin simgesi hâline geldi.

Köydeki mor evin hikâyesi! Eşi ‘Tutmaz’ dedi, kendi işinin patronu oldu

“EŞİM TUTMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU”

Müşteri kitlesini genişleterek işini büyüten Sönmez, şöyle konuştu:

Kadın kuaförüyüm. Bu mesleğe başlayalı 7 yıl oldu, ilk 2 yıl evimde hizmet verdim. Eşim, köy yerinde kimsenin gelmeyeceğini ve bu işin tutmayacağını düşünüyordu. Ancak çok şükür, işlerimiz düşündüğümüzden de iyi gitti. Zamanla evin içinde kuaförlük yapmanın zorluklarını yaşamaya başladım. Kadın kuaföründe boya ve diğer işlemler nedeniyle ev çok kirleniyordu. Bu yüzden artık evin içinde çalışmak istemediğimi söyledim. Eşim de evin üst katına bir iş yeri yapabileceğimizi ya da çarşıda bir yer açabileceğimizi söyledi.

Köydeki mor evin hikâyesi! Eşi ‘Tutmaz’ dedi, kendi işinin patronu oldu

“BU İŞİ YAPAN İLK KİŞİLERDEN BİRİYDİM”

Müşterilerinin iş yerini kolay bulabilmesi için evinin dış cephesini mor renge boyattığını ifade eden Sönmez, "Salonun dış cephesini mor renge boyatmaya karar verdim. Çünkü bulunduğumuz konum merkeze yaklaşık 20 dakika uzaklıkta ve müşterilerimiz salonu bulmakta zorlanabiliyordu. Ben de dikkat çekmesi için mor rengi tercih ettim. Zaten küçüklüğümden beri mor rengi çok seviyorum. Gelen müşterilerimizin eşleri ve çocukları da rengi merak ediyor, 'Neden mor' diye soruyorlarmış. Karşı köylerden bile salonumuzun göründüğünü söylüyorlar. Boyacımız bile bu rengin farklı olduğunu söyleyerek birkaç kez bizi aradı. İstediğimiz tonu elde etmek için özel bir karışım yaptırdık. Bölgede bu renkte başka bir kuaför salonu ya da bina yok. Bizim salonumuz tek. Açıkdere köyünde bu işi yapan ilk kişilerden biriydim” dedi.

Köydeki mor evin hikâyesi! Eşi ‘Tutmaz’ dedi, kendi işinin patronu oldu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIHatay

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