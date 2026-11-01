Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne Atila Türeli getirildi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yönetimde görev değişikliğine gidildi. Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, yönetim kurulu kararıyla genel müdürlük görevine vekâleten atandı.

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1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli vekaleten Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

ENES ERGUN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun dün gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergun'un fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Korkmaz Enes Ergun, 26 Mart 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da genel müdürlük görevini yürütüyordu.

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ATİLLA TÜRELİ KİMDİR?

Atila Türeli 1970 yılında Konya Ereğli’de doğdu. İlkokulu Ereğli Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Konya Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon (European Public Law and Integration Programme) yüksek lisans programını tamamladı.

1994 yılında avukatlık ruhsatını aldı. 2000 yılına kadar adli yargıda hakim olarak görev yaptı. 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) açtığı sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak göreve başladı. 2000-2012 yılları arasında aynı bölümde her kademede çalıştı. 2012-2014 yıllarında Üye İşleri Bölüm Müdürü, 2014-2016 yıllarında Uyum Bölüm Müdürü, 2016-2023 yılları arasında ise Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.

Halen TÜRİB Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesidir. Çeşitli hukuk dallarında uzman arabuluculuk sertifikalarına sahiptir.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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