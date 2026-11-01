Gonca Vuslateri’den yıllar sonra gelen Gülse Birsel itirafı: İlk kez anlattı

Oyuncu, aralarındaki ilişkiyi şu sözlerle özetledi:

"Gülse Birsel'le küs değiliz, konuşuyoruz. Gülse öyle küsen bir kadın değildir. Bir de Gülse yapımcı değildi ki, senaristti.

Benim dizide iki rolüm vardı ama sözleşmeme neden madde koydurmadım, değil mi? Bu Gülse'yle ilgili değil, benim sözleşme konusunda düşünemediğim bir şeydi.

Ama ben nereden bileyim Vasfiye Teyze'nin bu kadar patlayacağını? Nereden bileyim aklıma akrabalarım gelecek de oradan bir karakter çıkacak? Aslında Vasfiye Teyze, baba tarafımdan bir kadınla yaşadığım anıdan ortaya çıktı. Sonra onu anne tarafımdan başka bir akrabamla karıştırdım. Sesini birinden, sözlerini diğerinden, yürüyüşünü ise bambaşka birinden aldım"