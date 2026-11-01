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Gonca Vuslateri’den yıllar sonra gelen Gülse Birsel itirafı: İlk kez anlattı

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Gonca Vuslateri’den yıllar sonra gelen Gülse Birsel itirafı: İlk kez anlattı
Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Küçük Sırlar, Yalan Dünya, Anne ve Gönül İşleri gibi dizilerde oynayan şimdilerde Ömür Usta dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu Gonca Vuslateri, İzzet Çapa'nın Youtube programına katıldı. 

Gonca Vuslateri’den yıllar sonra gelen Gülse Birsel itirafı: İlk kez anlattı

Vuslateri, Yalan Dünya dönemine ilişkin dikkat çeken itiraflarda bulundu. Türk televizyonlarının unutulmaz komedileri arasına giren dizide Vuslateri, birbirinden tamamen farklı iki karaktere hayat veriyordu. Özellikle Vasfiye Teyze karakteri ile kariyerinin en unutulmaz rollerinden birine dönüştü.

Gonca Vuslateri’den yıllar sonra gelen Gülse Birsel itirafı: İlk kez anlattı

'ELEKTRİK FATURASI' GERİLİMİ

Dizinin ardından, Gülse Birsel'in yüksek gelen elektrik faturasıyla ilgili yaptığı sitemkar paylaşıma Vuslateri, Yalan Dünya döneminde aldığı düşük ücreti hatırlatarak karşılık vermiş ve bu durum ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği iddialarını beraberinde getirmişti.

Gonca Vuslateri’den yıllar sonra gelen Gülse Birsel itirafı: İlk kez anlattı

Dizinin senaristi Gülse Birsel'le aralarında bir kırgınlık olup olmadığı sorusunu cevaplayan oyuncu, geçmişte yaşanan maddi dezavantajın sorumlusu olarak Gülse Birsel'i görmediğinin altını çizdi. 

Gonca Vuslateri’den yıllar sonra gelen Gülse Birsel itirafı: İlk kez anlattı

Oyuncu, aralarındaki ilişkiyi şu sözlerle özetledi:

"Gülse Birsel'le küs değiliz, konuşuyoruz. Gülse öyle küsen bir kadın değildir. Bir de Gülse yapımcı değildi ki, senaristti.

Benim dizide iki rolüm vardı ama sözleşmeme neden madde koydurmadım, değil mi? Bu Gülse'yle ilgili değil, benim sözleşme konusunda düşünemediğim bir şeydi. 

Ama ben nereden bileyim Vasfiye Teyze'nin bu kadar patlayacağını? Nereden bileyim aklıma akrabalarım gelecek de oradan bir karakter çıkacak? Aslında Vasfiye Teyze, baba tarafımdan bir kadınla yaşadığım anıdan ortaya çıktı. Sonra onu anne tarafımdan başka bir akrabamla karıştırdım. Sesini birinden, sözlerini diğerinden, yürüyüşünü ise bambaşka birinden aldım"

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