ABD'de Cadılar Bayramı kan gölüne döndü. Hafta sonu farklı kentlerde meydana gelen silahlı saldırılarda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu öğrenildi.

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ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentindeki Deep Ellum eğlence bölgesinde yaklaşık 1 saat 15 dakika içinde üç ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Dallas Polis Şefi Daniel Comeaux, saldırıların birbiriyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Saldırıların nedeninin henüz belirlenemediğini belirten Comeaux, olaylarla bağlantılı bazı kişilerin gözaltına alındığını ve sorgulandığını bildirdi.

Cadılar Bayramı kana bulandı! ABD'de peş peşe silahlı saldırılar

Comeaux, olay yerinin geniş bir alana yayıldığını belirterek, gözaltındaki kişilerin ifadelerinin alındığını ve saldırılar arasındaki olası bağlantının araştırıldığını söyledi.

ILLINOIS'TE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Illinois eyaletinin Bloomington kentinde, Illinois Wesleyan Üniversitesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 19 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, bir kadın ise ağır yaralandı. Yetkililer, olayda 6 kişinin daha hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandığını açıkladı. Ancak bu kişilerin silahla vurulup vurulmadığı henüz netlik kazanmadı.

Delaware eyaletinin Newark kentinde de Delaware Üniversitesi kampüsü yakınlarında silahlı saldırı yaşandı. Olayda vurulan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Cadılar Bayramı kana bulandı! ABD'de peş peşe silahlı saldırılar

FUTBOL MAÇI SONRASI KANLI SALDIRI

Alabama eyaletinin Birmingham kentinde, geleneksel “Magic City Classic” Amerikan futbolu karşılaşmasının ardından stadyum yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Birmingham Polis Departmanı Şefi Michael Pickett, saldırının Legion Field stadyumu yakınındaki Graymont Avenue üzerinde, seyyar satıcıların bulunduğu bölgede gerçekleştiğini belirtti. Pickett, karşılaşmanın ardından seyircilerin ve ailelerin büyük bölümünün stadyumdan ayrıldığını ifade etti.

Polis sözcüsü De'Rell Freeman ise olayla bağlantılı bir kişinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğünü, çok sayıda silahın da ele geçirildiğini açıkladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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