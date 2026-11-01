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Ekonomi

Maaştan kiraya, altından dolara! Bu hafta açıklanacak veriler herkesi ilgilendiriyor

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Maaştan kiraya, altından dolara! Bu hafta açıklanacak veriler herkesi ilgilendiriyor
Başlık ResmiMaaştan kiraya, altından dolara! Bu hafta açıklanacak veriler herkesi ilgilendiriyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Küresel piyasalar için hareketli bir hafta başlıyor. Türkiye'de ekim ayı enflasyon rakamları, ABD'de istihdam raporu ve İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı yatırımcıların yön arayışında belirleyici olacak.

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Yeni haftada piyasaların ilk önemli sınavı Türkiye'den gelecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Kasım Salı günü ekim ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 29,73, aylık enflasyon ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşmişti. Yeni rakamlar, fiyat artışlarının hızına ve para politikasına ilişkin beklentilere ışık tutacak.

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ABD'DE GÖZLER İSTİHDAM VERİSİNDE

Haftanın küresel ölçekte en fazla takip edilecek gelişmelerinden biri ABD'den gelecek. 6 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı istihdam raporunda tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları öne çıkacak. Söz konusu veriler, ABD ekonomisinin gücüne ve Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor.

Maaştan kiraya, altından dolara! Bu hafta açıklanacak veriler herkesi ilgilendiriyor
Başlık ResmiMaaştan kiraya, altından dolara! Bu hafta açıklanacak veriler herkesi ilgilendiriyor

İNGİLTERE MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Perşembe günü İngiltere Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararı da piyasaların yakın takibinde olacak.

Para politikası raporu ve kurul üyelerinin oy dağılımı, İngiltere'de faizlerin geleceğine yönelik beklentiler açısından önem taşıyacak. Aynı gün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları da izlenecek.

Maaştan kiraya, altından dolara! Bu hafta açıklanacak veriler herkesi ilgilendiriyor
Başlık ResmiMaaştan kiraya, altından dolara! Bu hafta açıklanacak veriler herkesi ilgilendiriyor

AVRUPA'DA ENFLASYON, TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARET GÜNDEMİ

Euro Bölgesi'nde çarşamba günü açıklanacak öncü enflasyon rakamları ve hizmet sektörü verileri, Avrupa ekonomisinin görünümüne ilişkin önemli ipuçları verecek.

Maaştan kiraya, altından dolara! Bu hafta açıklanacak veriler herkesi ilgilendiriyor
Başlık ResmiMaaştan kiraya, altından dolara! Bu hafta açıklanacak veriler herkesi ilgilendiriyor

Türkiye'de ise salı günkü enflasyon verisinin ardından çarşamba günü öncü dış ticaret rakamları açıklanacak. Haftanın son işlem gününde yayımlanacak Hazine nakit dengesi de yurt içi piyasaların takip edeceği göstergeler arasında yer alacak.

Avustralya Merkez Bankasının salı günü açıklayacağı faiz kararı da haftanın uluslararası ekonomi gündemindeki başlıklardan biri olacak.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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