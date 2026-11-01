Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! Uzman isim açıkladı: Seyyanen zamda iki rakam konuşuluyor

Birinci örneğimize baktığımız zaman en düşük emekli aylığını o kök aylık, taban aylık muammasından dolayı enflasyona ezdirilmemek amaçlı da hükümetin ekonomi ekibi en altta bulunan kök aylıklara hep enflasyon oranında bir maaş farkı veriliyor. %10.8'lik bir maaş farkı veriliyorsa 23.552 liralık olan en düşük emekli aylığına 2.374 TL eklendiği zaman 25.926 TL olması çok büyük bir ihtimal.

İkinci alternatif ne? Orada da seyyanen zam. Seyyanenden kasıt nedir? 2023 yılında özellikle memurlarımıza 8.077 liralık seyyanen bir fark verilmişti. Orada memur maaş katsayısıyla 6 ayda bir çarpılaraktan bugüne gelince rakam 25.000 liraları buluyor ama memur emeklisine maalesef bu fark yansımamıştı.

Seyyanen fark dediğimiz kıstas sen 25.000 lira da emekli maaşı alsan 100.000 lira da alsan veya 130.000 lira da alsan rakam hep aynı. İşte 5.000 TL bir seyyanen fark verilecekse oradaki farkın bütün herkese aynı şekilde yansıması demek.