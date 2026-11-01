Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! Uzman isim açıkladı: Seyyanen zamda iki rakam konuşuluyor
Milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı zam için geri sayım sürerken seyyanen artıştan refah payına, kademeli zamdan vatandaşlık maaşına kadar birçok seçenek gündemde.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, yaptığı değerlendirmede olası zam senaryolarını ve emekli aylıklarına yansımalarını tek tek anlattı.
Habertürk canlı yayınında konuşan Emin Yılmaz, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışın mevcut hesaplamalarını değerlendirdi.
Yılmaz, kesinleşen enflasyon verileriyle yıl sonu beklentileri üzerinden ocak zammına ilişkin tahminlerini paylaştı.
GÖZLER ÜÇ AYLIK ENFLASYONDA
Emeklilere yılda iki kez TÜFE oranında zam yapıldığını hatırlatan Yılmaz, 2026'nın ilk altı ayında yüzde 17,76'lık artışın maaşlara yansıtıldığını belirtti. Yılın ikinci yarısında ise ilk üç aylık döneme ilişkin enflasyon farkının yüzde 5,56 olarak hesaplandığını ifade eden Yılmaz, ekim, kasım ve aralık verilerinin zam oranını netleştireceğini söyledi.
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Ekim ayı enflasyonunun 3 Kasım Salı günü açıklanacağını hatırlatan Yılmaz, aylık artışın yüzde 2,11 ile yüzde 2,40 aralığında gerçekleşmesini beklediğini dile getirdi.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI
Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yaptığı hesaplamayı paylaşan Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yüzde 10,08 seviyesinde oluşabileceğini öngördü.
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışının ise toplu sözleşme hükümleri nedeniyle farklı hesaplandığını belirten Yılmaz, enflasyonun yüzde 10 civarında gerçekleşmesi durumunda bu gruptaki artışın yaklaşık yüzde 8 olabileceğini kaydetti.
Bu tahmine göre en düşük memur emeklisinin aylığının 31 bin 526 liradan 34 bin 54 liraya, bekâr memurun maaşının 66 bin 187 liradan 71 bin 495 liraya, evli memurun maaşının ise 70 bin 257 liradan 75 bin 891 liraya çıkabileceği hesaplandı.
SEYYANEN ZAMDA 2 SEÇENEK VAR
Yılmaz'ın değerlendirmesinde öne çıkan başlıklardan biri de seyyanen zam oldu.
Alternatifleri değerlendiren uzman isim şunları söyledi:
"Bu hafta sosyal güvenlikte çok önemli detaylar paylaşıldı. Hemen hemen her gün hatta ve hatta Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması doğrultusunda kabine sonrası toplantısından sonra akşamdan sabaha, sabahtan akşama çok farklı detaylar var. Bu detayları da şöyle bir özetlemek lazım. Bununla ilgili alternatifler nelerdir? Emeklimize ne kadar bir fark yansıyacak? Bir bakalım. Benim öngörüm burada 8 tane, örnek üzerinden detaylandırmak lazım.
Birinci örneğimize baktığımız zaman en düşük emekli aylığını o kök aylık, taban aylık muammasından dolayı enflasyona ezdirilmemek amaçlı da hükümetin ekonomi ekibi en altta bulunan kök aylıklara hep enflasyon oranında bir maaş farkı veriliyor. %10.8'lik bir maaş farkı veriliyorsa 23.552 liralık olan en düşük emekli aylığına 2.374 TL eklendiği zaman 25.926 TL olması çok büyük bir ihtimal.
İkinci alternatif ne? Orada da seyyanen zam. Seyyanenden kasıt nedir? 2023 yılında özellikle memurlarımıza 8.077 liralık seyyanen bir fark verilmişti. Orada memur maaş katsayısıyla 6 ayda bir çarpılaraktan bugüne gelince rakam 25.000 liraları buluyor ama memur emeklisine maalesef bu fark yansımamıştı.
Seyyanen fark dediğimiz kıstas sen 25.000 lira da emekli maaşı alsan 100.000 lira da alsan veya 130.000 lira da alsan rakam hep aynı. İşte 5.000 TL bir seyyanen fark verilecekse oradaki farkın bütün herkese aynı şekilde yansıması demek.
Burada önemli bir detayı belirtmek istiyorum. O da seyyanen zamla ilgili iki rakam konuşuluyor. Buradaki iki rakamdan bir tanesi 10.000 TL, diğeri 15.000 TL.
Eğer 10.000 liralık bir fark verilirse bunun 18 milyon emeklimizdeki bütçeye üstünlüğü 2.16 trilyon lira. Eğer 15.000 liralık bir fark verilirse orada da rakam 3.24 trilyon lirayı bulacağı hesaplanıyor, yani etki analizleri hesaplanıyor şu anda"
REFAH PAYI EKLENİRSE EN DÜŞÜK AYLIK NE KADAR OLUR?
Refah payının enflasyon zammına ilave bir artış anlamına geldiğini belirten Yılmaz, yüzde 5 ile yüzde 20 arasında değişen oranlara göre farklı hesaplamalar yaptı.
En düşük emekli aylığı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, enflasyon farkının yüzde 10 olması ve buna refah payı eklenmesi durumunda ortaya çıkabilecek tutarlar şöyle:
- Yüzde 5 refah payı: Toplam artış yüzde 15, maaş 27 bin 84 lira
- Yüzde 10 refah payı: Toplam artış yüzde 20, maaş 28 bin 262 lira
- Yüzde 15 refah payı: Toplam artış yüzde 25, maaş 29 bin 440 lira
- Yüzde 20 refah payı: Toplam artış yüzde 30, maaş 30 bin 617 lira
Yılmaz, refah payında yüzde 10 ile yüzde 20 arasındaki oranların öne çıktığını ifade etti.
EMEKLİYE KADEMELİ ZAM VE VATANDAŞLIK MAAŞI SEÇENEĞİ
Yılmaz, zam çalışmalarında yalnızca enflasyon farkı, seyyanen artış ve refah payının bulunmadığını da belirtti. Prim gün sayısına göre farklılaştırılmış kademeli zam seçeneğinin gündeme gelebileceğini aktaran uzman isim, düşük aylık alan emeklilere daha yüksek, maaşı arttıkça daha düşük oranlarda artış yapılabileceğini söyledi.
Çalışan ve çalışmayan emekliler arasında ayrım yapılması, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara ilave destek sağlanması gibi seçeneklerin de değerlendirilebileceğini kaydeden Yılmaz, vatandaşlık maaşı kapsamında özellikle en düşük gelir grubundakilere ek ödeme yapılması ihtimaline dikkat çekti.