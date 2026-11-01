Arda Güler sahne aldı, hem Real hem Fenerbahçe kazandı

Arda Güler'in asist yaptığı maçta Real Madrid, LaLiga'nın 11. haftasında Racing Santander'i 3-0 mağlup ederek ligde üst üste dördüncü kez galip geldi. Öte yandan Santander maçıyla birlikte Real Madrid formasıyla 125. resmi maçına çıkan Arda Güler, Fenerbahçe'ye 2 milyon avro daha bonus kazandırdı.

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İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Jose Alberto Lopez'in çalıştırdığı Racing Santander ile deplasmanda karşılaştı.

MADRİD İLK YARIDA KAZANDI

Campos de Sport de El Sardinero'da oynanan maçta Real Madrid, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Eflatun beyazlılara 3 puanı getiren golleri 11. dakikada Kylian Mbappe, 22. dakikada Jude Bellingham ve 36. dakikada Yan Diomande kaydetti.

MİLLİ YILDIZDAN BİR ASİST DAHA

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve Jude Bellingham'ın golünde enfes bir asiste imza atan Arda Güler, 67. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta görev alan Arda, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

ARDA'DAN FENERBAHÇE'YE 2 MİLYON AVRO

Santander maçıyla birlikte Real Madrid formasıyla 125. resmi maçına çıkan Arda Güler, Fenerbahçe'ye 2 milyon avro daha bonus kazandırdı. Bu bonusla birlikte sarı lacivertlilerin milli yıldızın transferinden elde ettiği toplam gelir 30 milyon avroya ulaşırken kontrattaki tüm bonuslar tamamlandı.

Racing Santander - Real Madrid

REAL ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu skorla ligde art arda dördüncü galibiyetini elde eden Real Madrid, 27 puana ulaşarak lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Racing Santander ise 11 puanla 16. sırada kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında AEK deplasmanına gidecek olan Real Madrid, LaLiga'da ise Valencia ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Racing Santander ise Malaga ile deplasmanda karşılaşacak.

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