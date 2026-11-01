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Yaşam

10 saniye geç kaldı, hüngür hüngür ağladı! 'Bilerek almıyor' deyince herkes tepki gösterdi

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Diyarbakır'da DHBT sınavına girmek için Dicle Üniversitesi'ne gelen bir öğrenci, iddiaya göre yalnızca 10 saniye geç kaldığı için içeri alınmadı. Görevlilere “Bilerek almıyorlar” diyerek tepki gösteren öğrenci, sınava giremeyince sinir krizi geçirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2026-KPSS DHBT) tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da saat 10.15’te başladı. Saat 10.00’dan sonra öğrenciler içeri alınmadı.

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10 SANİYE GEÇ KALDI, KRİZ GEÇİRDİ

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava girmek için gelen bir öğrenci, iddiaya göre giriş saatinden 10 saniye sonra geldiği binanın kapılarının kapandığını öğrenince sinir krizi geçirdi.

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ÇEVREDEKİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Görevli ile görüşüp içeri alınması için dil döken öğrenci, sınava alınmayınca yere yığıldı. Görevli, etrafta bulunanların da ısrarına rağmen kapıyı açmayınca çevredekilerin tepkisini çekti. Öte yandan, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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