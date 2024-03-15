Eylem Tok olayı son durum! Eylem Tok meselesi ne oldu?

Eylem Tok olayı ne oldu, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Annesi Eylem Tok ile birlikte Amerika'ya kaçan T.C nerede, sorusuna cevap aranıyor. Oğuz Murat Aci'nın soruşturmasında yeni bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. Peki, Eylem Tok olayı nedir, ne oldu, neden gündemde, ne yaptı, şu an nerede? İşte detaylar.

Yazar Eylem Tok ve oğlunun karıştığı ölümlü kazada gelişme yaşandı. 1 Mart 2024 tarihinde Mithatpaşa Mahallesi’nde yaşanan ölümlü kazada, Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu kullandığı ATV motoruyla bir grup insana çarpmıştı. Kazanın ardından bir çocuk babası olan Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Peki, Eylem Tok olayı nedir, ne oldu? Son dakika gelişmesi...

EYLEM TOK OLAYI SON DURUM

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, en son New York’talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görüldü. Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı ve ABD'den iadeleri için talepte bulundu.

17 yaşındaki oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un yer aldığı soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan şirket çalışanı Ayşe Ceren A. Eylem Tok ile oğlunun "Kaçış planını organize ettiği" iddiasıyla tutuklandı. Olay sonrası araçta bir yaralıya ait kayıp telefonu bularak polise götürüp teslim eden şirket şoförü A.K. hakkında da Adli Kontrol kararı verilerek yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

EYLEM TOK MESELESİ NE OLDU?

Soruşturma kapmasında yeni bir gelişme olarak ifadesi alınmadığı ortaya çıkan baba Bülent Cihantimur, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı tarafından savcılığa davet edildi. Ancak Orhan, babanın henüz bu davete karşılık vermedi.

İstanbul Eyüpsultan'da annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C.'nin neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. T.C.'nin babası Bülent Cihantimur adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.