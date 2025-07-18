Eyvah Eyvah 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam TV ekranlarına geldi

7 Ocak 2011 tarihinde vizyona giren Eyvah Eyvah 2, bu akşam SHOW TV'de ekranlarına geldi. Başrollerinde Ata Demirel ve Demet Akbağ'ın yer aldığı Eyvah Eyvah 2, klarnet çalan Hüseyin karakteri saf ama komik bir gençtir. Müjgan'a kavuşmak için akla gelmeyecek çılgınlıkların peşinde koşar. Peki, Eyvah Eyvah 2 konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm ayrıntılar..

Yönetmenliğini Hakan Algül, senaryosunu ise Ata Demirer'in kaleme aldığı Eyyvah Eyvah 2, 7 Ocak 2011 tarihinde vizyona girdi. Beyaz perde de gösterime girer girmez gişede hızlı bir başlangıç yaparak ilk hafta sonunda 801.863 izleyiciye ulaştı.

Eyvah Eyvah 2 konusu ne, oyuncuları kimler? sorusu arama motorlarında sorgulatılmaya başladı.

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NE?

Film, Hüseyin'in İstanbul'daki babasını bulmasının ardından başlıyor. Artık tek amacı, Geyikli'de nişanlısı Müjgan'a kavuşmak olan Hüseyin, Firuzan ve terzi Ramiz de dahil geniş bir kafileyle memleketine döner.

Ancak bu seyahat, hem köyün eski sakinleriyle hem de yeni tayin edilen doktorla girdiği komik çatışmalarla dolu. Her girişimi rezil olsa da klarnetiyle yüreklere dokunmaya devam ediyor.

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ

Ata Demirer

Özge Borak

Salih Kalyon

Alican Yücesoy

Tanju Tuncel

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Meray Ülgen

Selçuk Uluergüven

Tarık Ünlüoğlu

Şener Kökkaya

Bican Günalan

Teoman Kumbaracıbaşı

Murat Serezli

Şehsuvar Aktaş

Hande Dane

Caner Alkaya

Okan Çabalar

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli köyünde çekildi.