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F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2025 İspanya GP yarış programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2025 İspanya GP yarış programı
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Formula 1 tutkunlarının merakla takip ettiği 2025 Dünya Şampiyonası’nda heyecan dorukta. Sezonun dokuzuncu yarışı olan İspanya Grand Prix’si için geri sayım başladı. Barselona’daki Circuit de Barcelona-Catalunya pistinde düzenlenecek yarış haftasında takımlar ve pilotlar kritik puanlar için kıyasıya mücadele edecek. F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak merak edilirken 2025 İspanya GP yarış programı da açıklandı.

F1 SIRALAMA TURLARI SAAT KAÇTA?

F1 2025 sezonunun dokuzuncu ayağı olan İspanya Grand Prix’si için geri sayım başladı. Yarış haftasında en kritik seanslardan biri olan sıralama turları 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 17.00’de gerçekleştirilecek.

Sıralama turlarında pilotlar, en iyi dereceyi elde etmek için kıyasıya mücadele edecek. Bugünkü seans, pazar günü yapılacak ana yarışta grid dizilimini belirleyecek. Barselona’daki Circuit de Barcelona-Catalunya pistinde yapılacak olan F1 sıralama turu yarışı heyecanla bekleniyor.

F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2025 İspanya GP yarış programı - 1. Resim

F1 İSPANYA GP HANGİ KANALDA?

Barselona’da düzenlenecek 2025 Formula 1 İspanya GP hafta sonu programı boyunca tüm seanslar sporseverlerle canlı yayınla buluşacak.

Cuma gününden pazar akşamına kadar sürecek olan antrenman turları, sıralama seansı ve ana yarış F1 TV platformu ile birlikte beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak. 

F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2025 İspanya GP yarış programı - 2. Resim

F1 YARIŞ PROGRAMI

31 Mayıs 2025 Cumartesi

  • 3.⁠ ⁠Antrenman Seansı: 13.30
  • Sıralama Turları: 17.00

1 Haziran 2025 Pazar

  • Ana Yarış: 16.00

F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2025 İspanya GP yarış programı - 3. Resim

F1 2025 PUAN DURUMU

O. Piastri: 161
L. Norris: 158
M. Verstappen: 136
G. Russell: 99
C. Leclerc: 79
L. Hamilton: 63
A. Antonelli: 48
A. Albon: 42
E. Ocon: 20
I. Hadjar: 15
L. Stroll: 14
C. Sainz Jr.: 12
Y. Tsunoda: 10
P. Gasly: 7
N. Hulkenberg: 6
O. Bearman: 6
L. Lawson: 4
F. Alonso: 0
J. Doohan: 0
F. Colapinto: 0
G. Bortoleto: 0

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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