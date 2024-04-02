FAST limiti 4 Nisan itibarıyla 50 bin liradan 100 bin liraya çıktı

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) uygulamasında günlük işlem tutar limiti artırıldı. Peki, FAST limiti ne kadar oldu? FAST işlem limiti değişti mi, arttı mı? FAST ile en fazla ne kadar para gönderilir? Tüm merak edilenler haberimizde...

FAST para gönderme limiti arttı mı, ne kadar oldu, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ocak 2021'de kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'te işlem tutar limitlerinin yükseltileceğini duyurdu. Peki, FAST limiti ne kadar oldu? FAST işlem limiti değişti mi, arttı mı? İşte detaylar...

FAST LİMİTİ 100 BİN LİRAYA ÇIKTI

FAST işlem tutar limitleri 4 Nisan 2024 itibarıyla 50 bin liradan 100 bin liraya çıktı. FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan duyuruda, FAST sisteminde, işlem başına ödemelerin üst limiti 4 Nisan 2024 itibarıyla 100 bin TL'ye yükseltildi. 7 Gün 24 Saat Bankalar arası hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST(Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) işlemlerinde üst limit 100 bin liraya yükseltildi.