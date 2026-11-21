Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Boluspor, İstanbul'da oynanacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ''Fatih Karagümrük - Boluspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta'' sorusunun cevabını ve hakem kadrosunu araştırıyor. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak müsabakanın tüm detayları belli oldu.

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Trendyol 1. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları devam ederken Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Boluspor sahada karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadelede iki ekip de haftayı galibiyetle kapatarak ligdeki hedefleri doğrultusunda avantaj elde etmek istiyor. Maç öncesinde futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Fatih Karagümrük - Boluspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

Fatih Karagümrük - Boluspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük ile Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 21 Kasım 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İstanbul'da bulunan Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Fatih Karagümrük - Boluspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Fatih Karagümrük ile Boluspor arasındaki mücadele TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen futbolseverler TRT Spor ekranlarından maçı takip edebilecek.

Fatih Karagümrük - Boluspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Boluspor maçını Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Karşılaşmada Serdar Osman Akarsu ve Murathan Çomoğlu yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakem Hakan Ülker olacak.

Müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Sinan Dereci üstlenirken, AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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