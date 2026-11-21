Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe, Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kocaelispor-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı merak edilirken maç kadrosu muhtemel 11'ler de gündemde.

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Kocaelispor-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı netlik kazandı. Karşılaşmanın hakemliğini ise Kadir Sağlam üstlenecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Altan yapacak.

Kocaelispor-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? Kocaelispor Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11ler

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Nathan Ake sakatlıkları nedeniyle Kocaelispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Cezalı olan Archie Brown da takımını bu akşamki maçta yalnız bırakacak. Kocaelispor'da ise Petkovic, Haidara ve Show'un sakatlıkları nedeniyle oynaması beklenmiyor. Zoukrou'nun karşılaşmadaki durumu ise maç saatinde netleşecek.

Kocaelispor-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? Kocaelispor Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11ler

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli yayın kapsamında futbolseverlerle buluşacak.

Kocaelispor-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? Kocaelispor Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11ler

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Kocaelispor-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? Kocaelispor Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11ler

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Serhat, Uğur Kaan, Diksteel, Emir, Rivas, Sissoho, Berkan, Tayfur, Baku, Agyei, Aye

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku

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