Fenerbahçe'nin sezon başında 39 milyon euro bonservis karşılığında Marsilya'dan transfer ettiği Mason Greenwood'un, Suudi Arabistan kulüplerinin transfer gündeminde yer aldığı konuşuluyor. Aziz Yıldırım başkanlığındaki sarı-lacivertli yönetimin, transfer konusunda kararını verdiği belirtildi.

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Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood ile daha önce İtalya Serie A temsilcisi Napoli'nin ilgilendiği, İngiliz futbolcu için bu defa Suudi Arabistan'dan transfer girişimi de olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan Mason Greenwood, 10 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

YÖNETİM TRANSFERE KAPIYI KAPATTI

Sözcü'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan kulüpleri, 25 yaşındaki yıldızı transfer etmek için harekete geçti. Ancak Fenerbahçe yönetiminin, İngiliz futbolcuya yönelik transfer ilgisine olumsuz cevap verdiği belirtildi.

Greenwood'un adı daha önce Napoli ile anılmıştı. Kulübün, İngiliz oyuncunun transferi için 65 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülmüştü.

TAKIMDA KALACAK

Sarı-lacivertli yönetimin, takımın önemli oyuncularından biri olarak gördüğü Greenwood'u satmayı planlamadığı ve kadroda tutma kararı aldığı aktarıldı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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