Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi: Transfer için karar verildi
Fenerbahçe'nin sezon başında 39 milyon euro bonservis karşılığında Marsilya'dan transfer ettiği Mason Greenwood'un, Suudi Arabistan kulüplerinin transfer gündeminde yer aldığı konuşuluyor. Aziz Yıldırım başkanlığındaki sarı-lacivertli yönetimin, transfer konusunda kararını verdiği belirtildi.
Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood ile daha önce İtalya Serie A temsilcisi Napoli'nin ilgilendiği, İngiliz futbolcu için bu defa Suudi Arabistan'dan transfer girişimi de olduğu iddia edildi.
YÖNETİM TRANSFERE KAPIYI KAPATTI
Sözcü'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan kulüpleri, 25 yaşındaki yıldızı transfer etmek için harekete geçti. Ancak Fenerbahçe yönetiminin, İngiliz futbolcuya yönelik transfer ilgisine olumsuz cevap verdiği belirtildi.
TAKIMDA KALACAK
Sarı-lacivertli yönetimin, takımın önemli oyuncularından biri olarak gördüğü Greenwood'u satmayı planlamadığı ve kadroda tutma kararı aldığı aktarıldı.