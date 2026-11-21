Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde sahaya çıkacağı mücadelede galibiyet hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da başlangıç kadroları belli oldu. Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken gözler Galatasaray-Samsunspor ilk 11 maç kadrosunda!

Kaydet a- | +A

Galatasaray'da milli takım döneminde yaşadığı sağ omuz sakatlığı nedeniyle durumu yakından takip edilen Uğurcan Çakır, Samsunspor karşılaşmasında görev almak istediğini teknik ekibe bildirdi. Milli takımda Fransa maçında forma giyemeyen deneyimli kalecinin omuz bölgesinde eklem kapsülüne ilişkin gerilme ve ödem tespit edilmişti. İstanbul'a dönüşünün ardından tedavi süreci başlayan Uğurcan, saha çalışmalarına devam etti. Kalecinin Samsunspor maçında oynama isteğinin arkasında, önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın Avrupa arenasında oynayacağı kritik Aston Villa karşılaşmasına da hazır şekilde çıkma düşüncesinin bulunduğu belirtiliyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Galatasaray-Samsunspor ilk 11 maç kadrosu...

İlk 11 maç kadrosu! Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Samsunspor mücadelesi Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç şifreli olarak ekrana gelecek.

İlk 11 maç kadrosu! Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Samsunspor, Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında bugün, 21 Kasım Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

İlk 11 maç kadrosu! Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY-SAMSUNSPOR İLK 11 MAÇ KADROSU

Galatasaray: Uğurcan, Sara, Yunus, Eren, Deniz, Kaan, Torreira, Abdülkerim, Barış, Batrakov, Singo

Samsunspor: Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Elliot, Sekongo, Oskar, Coulibaly, Afonso, Bayo

| Kaynak: betül Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: betül

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala