Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR’ı açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 12'nci haftasında oynanacak Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) belli oldu.
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Kocaelispor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 12'nci hafta mücadelesinde bugün saat 19.00'da Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi Alpaslan Şen olacak.
Karşılaşmada VAR'da Gustavo Fernandes Correia, AVAR’da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) Mehmet Emin Tuğral görev alacak.
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