ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı faiz kararı için beklenen gün geldi. Küresel piyasaların yakından takip ettiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıklanacak karar, doların, altının, borsaların ve tahvil piyasalarının yönü üzerinde etkili olacak. Peki, Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

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ABD’de enflasyonun yüksek seyretmesi faiz artışı ihtimalini gündemde tutarken, piyasalarda mevcut faiz oranlarının korunacağı beklentisi ağırlık kazandı. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler sabit mi kalacak, artacak mı?

Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) Ekim ayı faiz kararında!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankasının 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından faiz kararı, 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulacak. Para politikasına ilişkin karar metninin yayımlanmasından yarım saat sonra ise Fed Başkanı Kevin Warsh saat 21.30'da basın toplantısına katılacak.

Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) Ekim ayı faiz kararında!

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE? FAİZLER SABİT Mİ KALACAK, ARTACAK MI?

Ekim ayı toplantısı öncesinde piyasalarda Fed'in politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında koruyacağı beklentisi ağırlıkta. CME Group verilerine dayanan 25 Ekim tarihli değerlendirmelerde, faizlerin mevcut seviyede bırakılma ihtimali yüzde 90 olarak hesaplanırken, 25 baz puanlık artış olasılığı yüzde 10 seviyesinde fiyatlandı.

Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) Ekim ayı faiz kararında!

Buna karşın ABD'de enflasyonun yeniden hız kazanması, faiz artışının tamamen ihtimal dışına çıkmasını engelliyor. Enerji maliyetlerindeki yükselişin fiyatlar üzerindeki etkisi ve iş gücü piyasasının görünümü, Fed'in karar sürecinde dikkate aldığı önemli unsurlar arasında bulunuyor.

Ekonomistler arasında da görüş ayrılıkları yaşanıyor. Bazı uzmanlar, yeni ekonomik verilerin değerlendirilmesi için faizlerin sabit tutulmasını beklerken bazıları enflasyonla mücadele kapsamında ilave sıkılaşma adımının atılabileceğini savunuyor.

Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) Ekim ayı faiz kararında!

ABD'DE ENFLASYON VERİLERİ FED'İN KARARINI NASIL ETKİLEYECEK?

ABD'de eylül ayına ilişkin açıklanan tüketici fiyatları, fiyat artışlarının kontrol altına alınmasına yönelik endişelerin devam ettiğini gösterdi. Paylaşılan verilere göere ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Yıllık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde enerji maliyetlerindeki yükseliş etkili oldu.

Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) Ekim ayı faiz kararında!

Gıda ve enerji fiyatlarının dışarıda bırakıldığı çekirdek TÜFE ise aynı dönemde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,6 artış kaydetti. Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) eylülde aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 6,3 yükselmesi de maliyet baskılarının devam ettiğine ilişkin değerlendirmeleri güçlendirdi. Enflasyonun yüksek kalması Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği veya gerek görülmesi halinde yeni artışlara yönelebileceği ihtimalini gündemde tutuyor.



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