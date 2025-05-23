Fenerbahçe başkanlık seçimleri ne zaman? Başkan adayları çok konuşuldu!

Fenerbahçe başkanlık seçimlerinin yapılacağı tarih milyonlarca taraftarın gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe’de başkanlık için olağanüstü genel kurul gündeme gelirken, seçim tarihi ve aday listesi şekillenmeye başladı.

2024-2025 sezonunda şampiyonluk elde edemeyen Fenerbahçe, başkanlık seçimlerine gitmeye hazırlanıyor. Mevcut başkanın Ali Koç olduğu sarı lacivertli takımda değişim olup olmayacağı gündeme gelirken seçim süreciyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada olağanüstü seçimli genel kurulun eylül ayında yapılabileceğini ifade etti. Ancak kulüp üyeleri arasında erken seçim talepleri gündeme bomba gibi düştü. Kongre üyeleri, seçim tarihinin öne çekilmesi için imza toplamaya başladı.

Eğer yeterli imza toplanırsa, başkanlık seçimlerinin eylül ayı beklenmeden haziran ayında gerçekleştirilmesi mümkün olacak. Kulübe yakın kaynaklara göre haziran ayı için ciddi bir hazırlık süreci başladı ve takvim netleşirse seçimler beklenenden önce yapılabilir.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe camiasında şu anda başkanlık için öne çıkan üç isim bulunuyor: Mevcut başkan Ali Koç, eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu. Ancak seçim sürecine kadar yeni adayların da gündeme gelmesi bekleniyor. Sarı lacivertli taraftarlar, bu isimler arasında nasıl bir yarış olacağını ve kulübün geleceğini hangi yönetimin şekillendireceğini merakla bekliyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ TARİHLERİ

Fenerbahçe’de son seçim 9 Haziran 2024’te Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında yapılmıştı. Seçim, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilmiş ve Ali Koç, 16 bin 464 oyla üçüncü kez başkan seçilmişti.