Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yı sahasında ağırlayacak. Avrupa'da aldığı galibiyetin ardından ligde yeniden çıkış arayan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 3 puan hedefliyor. Son haftalarda üst üste mağlubiyetler yaşayan Erzurumspor FK ise zorlu deplasmanda kötü gidişatı sona erdirmek istiyor. Şimdi ise gözler ''Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?'' sorularının cevaplarında.

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Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında deplasmanda 1-0'lık galibiyet elde ederek moral buldu. Avrupa'daki başarısını Süper Lig'e de taşımak isteyen sarı-lacivertliler, son lig maçında Kocaelispor ile 2-2 berabere kalmıştı. Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 20 puanla 6. sırada bulunuyor. Sezonun ilk 9 haftasında 3 kez yenilen Erzurum temsilcisi, son haftalardaki sonuçlarla mağlubiyet sayısını 6'ya yükseltti. Peki, Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel 11 maç kadrosu!

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe-Erzurumspor FK karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.



Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel 11 maç kadrosu!

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK, 29 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.



Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel 11 maç kadrosu!

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Asensio ve Ake karşılaşmada forma giyemeyecek. Üç maçlık cezası sona eren Archie Brown ise teknik direktörün görev vermesi halinde sahada olacak. Milan Skriniar ve Nelson Semedo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu da kart görmeleri halinde gelecek hafta Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

Erzurumspor FK'da ise Festy Ebosele ve Orhan Ovacıklı sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.



Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel 11 maç kadrosu!

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, İsmail, Kante, Greenwood, İrfan, Kerem, Vedat

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Gerxhaliu, Mustafa, Yakup, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Kerk, Diabate

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