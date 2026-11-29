Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadelede iki takım da sahaya 3 puan hedefiyle çıkarken gözler ''Eyüpspor-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının cevabı da araştırılıyor. İşte, Eyüpspor-Başakşehir canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 maç kadrosu...

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Başakşehir karşısında sahasında oynayacak olan Eyüpspor, kötü gidişata son vermek ve puan hanesine yeni bir galibiyet eklemek istiyor. Başakşehir ise son haftalarda aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. Turuncu-lacivertli takım, Eyüpspor karşısında kazanarak ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Peki, Eyüpspor-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri...

EYÜPSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Başakşehir karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Eyüpspor-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu

EYÜPSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Eyüpspor-Başakşehir maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Eyüpspor-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu

EYÜPSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Eyüpspor'da Talha Ülvan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Anıl Yaşar ise kart ceza sınırında bulunuyor. Başakşehir'de Emin Bayram, Abbosbek Fayzullayev, Hamza Güreler, Christopher Operi ve Yusuf Sarı sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak. Olivier Kemen, Umut Güneş ve Ba ise kart ceza sınırında bulunuyor.

Eyüpspor-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu

EYÜPSPOR-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Eyüpspor: Emre, Yiğit, Jules, Anıl, Michalak, Hamza, Taşkın, Raux Yao, Mete Kaan, Abdullahi, Yusuf

Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Yiğit, Opoku, Kharebashvili, Kemen, Umut, Olsen, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

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